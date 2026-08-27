Por: Portal Bogotá

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La escena cultural de Bogotá continúa ofreciendo espacios para la expresión artística y corporal. En este contexto, el Centro Felicidad (CEFE) Chapinero de Bogotá ha abierto la invitación al taller 'Qué Ganas de Chocar', una propuesta que explora el baile popular bajo una mirada fresca y viva, dirigida especialmente a quienes sienten la necesidad de moverse sin restricciones ni permisos. De acuerdo con la información proporcionada por el portal oficial de la ciudad, este laboratorio tendrá lugar el miércoles 26 y jueves 27 de agosto de 2026, en horario de 5:00 a 8:00 p. m., con entrada libre al público.

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El taller se presenta como un espacio en donde el ‘choque’ — entendido aquí no solo como movimiento físico, sino como pretexto para el encuentro y el descubrimiento corporal — se convierte en protagonista. El planteamiento central gira en torno a la idea de que los cuerpos, “como carros sin freno”, se encuentran y chocan, buscando abrir grietas y construir un nuevo lenguaje a partir de la velocidad y la interacción directa. De esta manera, el cuerpo de los participantes funciona como “archivo vivo”, en el que queda impresa la memoria del movimiento y la experiencia misma del taller.

Uno de los aspectos destacados de ‘Qué Ganas de Chocar’ es el registro y documentación del proceso creativo. Cada sesión se captura mediante diversos formatos, incluyendo grabaciones visuales en donde la cámara sigue la energía de los bailarines, fotografías que inmortalizan momentos de intensidad y descontrol, así como notas y registros sonoros que preservan el cansancio y la huella de cada encuentro. De este modo, el taller busca que cada expresión corporal deje una marca tangible, transmitiendo la autenticidad del momento compartido.

El evento está abierto a personas mayores de 15 años, y es un punto de encuentro para estudiantes, aficionados y profesionales de artes escénicas, teatro, circo, danza, así como quienes practican deportes, artes marciales, parkour y disciplinas afines. Según la propia convocatoria del CEFE Chapinero, el taller también ha acogido dramaturgos, creadores audiovisuales, filósofos y literatos, haciendo de este espacio una oportunidad plural y diversa de intercambio artístico y corporal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ofrece el taller ‘Qué Ganas de Chocar’ en el CEFE Chapinero de Bogotá?

El taller ‘Qué Ganas de Chocar’ propone una exploración del baile popular como herramienta para el encuentro y el descubrimiento personal y colectivo, donde la interacción física trasciende los límites tradicionales de la danza. Según la información oficial, el evento es gratuito y dirigido a mayores de 15 años, abriendo la puerta a una amplia diversidad de participantes con experiencia en diferentes disciplinas artísticas y deportivas.

¿Dónde y cuándo se realizará el taller de baile popular ‘Qué Ganas de Chocar’ en Bogotá?

De acuerdo con la convocatoria del Centro Felicidad (CEFE) Chapinero, el evento tendrá lugar el miércoles 26 y jueves 27 de agosto de 2026, de 5:00 a 8:00 p. m., en la sede ubicada en la calle 82 #10-69 de Chapinero, Bogotá. La entrada es completamente libre para quienes deseen sumarse a esta iniciativa artística y participativa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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