Camilo Isaza Herrera es el nombre del abogado de 48 años que murió este jueves 27 de agosto luego de caer desde uno de los pisos superiores del Centro Felicidad (Cefe) de Chapinero, en el norte de Bogotá, cerca del centro comercial Andino.

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La identidad del hombre fue establecida por las autoridades que atendieron el caso y quedó consignada en el informe preliminar conocido por la Unidad Investigativa de El Tiempo. El documento señala que Isaza Herrera era bogotano y que, de acuerdo con las primeras versiones recopiladas en el lugar, habría caído desde el piso 11 del edificio.

El caso ocurrió alrededor de las 10 de la mañana en inmediaciones de la calle 82 con carrera 11, un sector de alta afluencia comercial y empresarial de la capital. La emergencia llamó la atención de quienes se encontraban en los alrededores del centro comercial Andino y del complejo administrado por la Secretaría de Cultura.

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¿Quién era Camilo Isaza Herrera?

Además de su profesión como abogado, Isaza Herrera tenía formación especializada en Gestión Pública e Instituciones Administrativas en la Universidad de los Andes, institución de la que también era egresado.

Según documentos consultados por El Tiempo, su trayectoria profesional incluyó vínculos contractuales con diferentes entidades públicas. Su nombre aparece en registros relacionados con la Secretaría de Seguridad de Bogotá y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

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El abogado también figuraba en información contractual de la Alcaldía de Barichara, en Santander, de acuerdo con los datos revisados por el periódico. Estos antecedentes hacen parte de los elementos que permiten conocer parte de su recorrido profesional mientras avanzan las diligencias relacionadas con su muerte.

Autoridades buscan establecer qué pasó

Aunque inicialmente se conocieron versiones sobre una caída desde el piso 11, las autoridades todavía trabajan para establecer con precisión las circunstancias que llevaron al fallecimiento de Isaza Herrera.

Fuentes judiciales citadas por El Tiempo indicaron que investigadores revisan las cámaras de seguridad instaladas dentro del Centro Felicidad de Chapinero, así como registros de otros edificios ubicados en los alrededores. El propósito es reconstruir los momentos previos al hecho y determinar qué ocurrió antes de la caída.

La revisión de estas imágenes hace parte de las diligencias que adelantan las autoridades para esclarecer el caso. Por ahora, no se han entregado públicamente conclusiones definitivas sobre las circunstancias de la muerte.

La Secretaría de Cultura, entidad encargada de la administración del Cefe de Chapinero, se pronunció sobre el fallecimiento y expresó sus condolencias por lo ocurrido.

En un comunicado compartido con El Tiempo, la entidad señaló que las autoridades competentes estaban atendiendo la situación y adelantando las actuaciones correspondientes. También aseguró que estaba brindando colaboración a las autoridades y acompañando a las personas que permanecían en el lugar durante la atención de la emergencia.

Las autoridades solicitaron la difusión de la identidad de Camilo Isaza Herrera con el propósito de facilitar que sus familiares puedan acercarse y adelantar los trámites correspondientes luego de su fallecimiento.

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