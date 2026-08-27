Por: Portal Bogotá

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En el marco de la estrategia 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', se llevan a cabo diversas obras para mejorar la movilidad y la calidad de vida en las zonas rurales de la capital, como lo demuestra la reciente entrega de obras en Pasquilla, ubicada en la localidad 19 de Bogotá. Según información de la Alcaldía local de Ciudad Bolívar, se finalizó el mejoramiento del corredor vial que conecta la avenida principal de la zona rural con la sede Finca El Rubí del Colegio Rural Pasquilla, una obra esperada desde hace tiempo por la comunidad educativa y los habitantes del sector.

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La intervención comprendió la construcción de 794,89 metros cuadrados de vía con pavimento flexible, además de 217,8 metros cuadrados de espacio público, todo con una inversión cercana a los $1.870 millones de pesos. De acuerdo con datos de la Alcaldía, el impacto de este proyecto beneficiará a cerca de mil personas que transitan por la zona, mejorando el acceso especialmente para estudiantes, docentes y familias campesinas que residen en este territorio.

Estas obras, cuya ejecución se inició el 5 de enero de 2026 con fecha estimada de finalización el 26 de agosto de 2026, incluyeron múltiples labores técnicas como localización y replanteo, excavación y movimiento de tierras, mejoramiento de la subrasante —es decir, la capa sobre la que se apoya la vía—, además de la construcción de subbase y base granular. Entre las actividades se destaca el riego de imprimación, necesario antes de la colocación y compactación de la mezcla asfáltica en caliente, procedimiento vital para garantizar la durabilidad de la vía.

El espacio público asociado contempló la adecuación de la subrasante peatonal, instalación de bordillos y sardineles, así como el vaciado, nivelación y acabado del concreto en zonas peatonales. Según señaló el subsecretario de Gestión Local, Eduardo Garzón, “esta no es solo una obra de infraestructura: es dignidad, seguridad y calidad de vida para la Bogotá rural”. Con estas acciones, la administración distrital busca superar dificultades históricas de acceso a la institución educativa, que en temporadas de lluvia dificultaban el desplazamiento y transporte de productos de la zona.

Paralelo a la entrega, se realizó un recorrido con la comunidad para conocer de primera mano sus preocupaciones. Además, se inauguró una vía en el barrio Arabia, beneficiando a unas 2.500 personas. El alcalde local de Ciudad Bolívar resaltó la importancia de escuchar y trabajar de manera articulada con quienes viven el territorio para que la inversión pública logre resultados efectivos y transformadores en la Bogotá rural.

¿Cuáles son los beneficios del corredor vial entregado en Pasquilla para los habitantes de Ciudad Bolívar?

El corredor vial entregado en Pasquilla facilita la movilidad y mejora la accesibilidad para estudiantes, docentes, familias y campesinos, particularmente en temporadas de lluvia. De acuerdo con la Alcaldía local de Ciudad Bolívar, esta obra permite un acceso más seguro al Colegio Rural Pasquilla y contribuye al bienestar de cerca de mil habitantes quienes podrán desplazarse con mayor facilidad y transportar sus productos sin contratiempos.

¿Qué es el pavimento flexible y por qué se utiliza en la construcción de vías rurales?

El pavimento flexible es un tipo de superficie vial compuesto por varias capas, en la que la capa superior suele ser de mezcla asfáltica sobre otras bases y subbases granulares. En el contexto de la obra realizada en Pasquilla, se utilizó este material por su capacidad para adaptarse a diferentes cargas y condiciones, lo que resulta apropiado para zonas rurales donde hay variaciones en tránsito y clima, brindando mayor durabilidad y comodidad para los usuarios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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