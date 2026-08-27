Por: Portal Bogotá

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El pronóstico del clima para Bogotá publicado por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) anuncia un viernes 28 de agosto de 2026 con características favorables para programar sus actividades en la capital. Según el informe emitido por el IDIGER, durante la madrugada se prevé cielo parcialmente nublado, acompañado de condiciones mayormente secas, lo que permitirá a los madrugadores evitar contratiempos relacionados con lluvias. La temperatura mínima para ese momento será cercana a los 10 °C, lo cual implica un ambiente frío típico de la ciudad en las primeras horas del día.

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A medida que avanza la mañana, la tendencia se mantiene: las condiciones del cielo seguirán parcialmente nubladas, pero el predominio de tiempo seco aportará tranquilidad para quienes se desplacen por Bogotá. El reporte no anticipa episodios de precipitaciones significativas para este tramo del día, un dato crucial para quienes dependen del clima para programar labores, estudios o eventos culturales como la obra ‘Wicked’ en el Teatro Bajarajas, recomendada para este viernes.

Para aprovechar al máximo esta información, el IDIGER y el Sistema Alerta Bogotá (SAB) han dispuesto canales digitales de consulta para conocer el pronóstico actualizado y el estado de lluvias. Una de las herramientas más útiles es la opción de Mapas Bogotá, que permite desde cualquier dispositivo –celular, tableta o computador– conocer en tiempo real si está lloviendo en su ubicación de interés. Para ello, debe ingresar al portal mapas.bogota.gov.co, seleccionar el ícono de mapa a la derecha, buscar la sección de “Tipos de mapa”, seleccionar “Otros mapas” y, posteriormente, “Lluvias”. Al digitar la dirección de su interés y seleccionarla, el sistema le indicará si hay presencia de lluvias en esa zona.

La importancia de estos sistemas radica en la facilidad con que los ciudadanos pueden planificar su día, evitar sorpresas por cambios inesperados en el clima y, en especial, prepararse para eventos programados o eventualidades como cortes de agua, que también han sido reportados por el portal oficial. Para información detallada y últimas actualizaciones, se recomienda consultar el sitio web del SAB y seguir las publicaciones de entidades distritales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el pronóstico del clima en Bogotá para el 28 de agosto de 2026?

Según el IDIGER, este viernes 28 de agosto de 2026 en Bogotá se prevé un cielo parcialmente nublado con predominancia de tiempo seco tanto en la madrugada como en la mañana, acompañado de una temperatura mínima estimada de 10 °C. El informe no anticipa lluvias significativas en la ciudad durante estas franjas horarias.

¿Cómo se puede consultar el mapa de lluvias en Bogotá desde un celular?

Para consultar el mapa de lluvias desde un celular, usted debe acceder al portal mapas.bogota.gov.co, seleccionar el ícono de mapa, elegir en “Tipos de mapa” la opción “Otros mapas” y luego “Lluvias”. Después, escriba y seleccione la dirección en el buscador para ver el estado de las lluvias en la ubicación deseada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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