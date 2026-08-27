El bullicio habitual del exclusivo corredor financiero y comercial de la calle 82 con carrera 11, en el norte de Bogotá, se vio interrumpido de manera abrupta cuando transeúntes y comerciantes presenciaron una escena desoladora en plena vía pública, a pocos metros del centro comercial Andino y del Centro Felicidad (CEFE) de Chapinero.

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De acuerdo con los primeros reportes obtenidos por la Unidad Investigativa de El Tiempo, la víctima sería un adulto mayor que, según las hipótesis preliminares que analizan los investigadores, se habría precipitado al vacío desde el piso 11 de la mencionada infraestructura distrital. En las impactantes imágenes y registros a los que tuvo acceso este diario se observa que el cuerpo ya fue cubierto con una manta blanca, mientras peritos de criminalística y agentes de la policía hacen presencia rigurosa en el lugar para asegurar el perímetro y evitar alteraciones en la escena.

Las labores urgentes se centran ahora en la recolección sistemática de los videos captados por las cámaras de seguridad del complejo para reconstruir los movimientos previos del ciudadano. Sobre las líneas que orientan las pesquisas, una fuente enterada del caso le confirmó a este diario: “Estamos tratando de establecer si la persona se cayó desde uno de los pisos altos del Centro Felicidad de Chapinero o si se trató de algo más”.

Mientras los equipos judiciales avanzan en las inspecciones técnicas de la edificación y cotejan testimonios de testigos para esclarecer los hechos, el caso permanece bajo estricta reserva para determinar si el trágico desenlace obedeció a un accidente fortuito o si existen otros factores por establecer.

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