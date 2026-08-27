Una fuerte conmoción sacudió en las últimas horas a los transeúntes, comerciantes y residentes del exclusivo sector de la calle 82 con carrera 11, en el norte de Bogotá, tras confirmarse el fallecimiento de un hombre que quedó tendido en una de las esquinas de la zona, justo en las inmediaciones del centro comercial Andino y del Centro Felicidad (CEFE) de Chapinero, según informó El Tiempo.

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Elementos visuales y registros a los que tuvo acceso la Unidad Investigativa de EL TIEMPO evidencian que el cuerpo de la víctima debió ser cubierto de inmediato con una manta blanca mientras peritos de criminalística hacían su arribo para asegurar la escena. Las labores urgentes se centran ahora en la recolección sistemática de los videos captados por las cámaras de seguridad del complejo para reconstruir los hechos minuto a minuto, de acuerdo con el citado medio.

Sobre las líneas que orientan las pesquisas preliminares, una fuente enterada del caso le confirmó a este diario: “Estamos tratando de establecer si la persona se cayó desde uno de los pisos altos del Centro Felicidad de Chapinero o si se trató de algo más”, de acuerdo con el rotativo.

Mientras los equipos judiciales avanzan en las inspecciones técnicas de la infraestructura aledaña y descartan hipótesis con base en testimonios de testigos en la concurrida zona noroccidental, el caso permanece bajo estricta indagación para esclarecer si se trató de un trágico accidente fortuito o si existen indicios que apunten a la intervención de terceros, según el informe periodístico.

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