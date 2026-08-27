Un estremecedor caso de violencia al interior de una familia es investigado por las autoridades en Bogotá. Cristian Leonardo Pinzón Méndez fue judicializado por su presunta responsabilidad en el feminicidio y abuso de su madre, una mujer de 64 años, en hechos ocurridos en la localidad de Kennedy.

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Según informó la Fiscalía General de la Nación, el crimen habría ocurrido el pasado 14 de julio en el suroccidente de la capital. Después de la muerte de la mujer, el procesado habría intentado construir una versión para ocultar lo sucedido y convencer a sus familiares de que ella continuaba con vida.

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Uno de los elementos que más llamó la atención de los investigadores fue la presunta estrategia utilizada por el hombre para evitar que sus familiares descubrieran inicialmente el crimen.

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De acuerdo con la Fiscalía, Pinzón Méndez habría utilizado el teléfono celular de su madre para enviar mensajes y fotografías a personas cercanas, con el propósito de hacerles creer que la mujer se encontraba enferma.

La entidad señaló que el hombre habría enviado imágenes de la víctima utilizando un tapabocas, aparentemente para impedir que se observaran las lesiones que presentaba en el rostro.

Según lo expuesto durante la diligencia judicial, las fotografías habrían buscado respaldar la versión de que la mujer estaba atravesando un problema de salud y que, por esa razón, no podía comunicarse normalmente con sus familiares.

La Fiscalía indicó que esta conducta haría parte de los intentos del procesado por ocultar evidencias y alterar la percepción de lo ocurrido. La investigación también permitió establecer, según la Fiscalía, que la mujer habría sido víctima de un ciclo de violencia psicológica durante aproximadamente 10 años por parte de su hijo. La entidad señaló que presuntamente la intimidaba y le exigía dinero.

Este antecedente fue incluido dentro de los elementos que llevaron a la Fiscalía a imputar el delito de feminicidio agravado, al considerar las circunstancias que rodearon la muerte de la mujer y el contexto de violencia que habría existido previamente. Además, Pinzón Méndez fue señalado de haber cometido una agresión sexual contra su madre antes de causarle la muerte.

La captura del procesado se produjo el 21 de agosto, en cumplimiento de una orden judicial. El hombre fue ubicado en vía pública, en inmediaciones del barrio Las Margaritas, en la localidad de Kennedy.

Posteriormente, un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá presentó ante un juez los elementos recopilados durante la investigación y formuló la respectiva imputación.

La Fiscalía le atribuyó los delitos de feminicidio agravado, acceso carnal violento agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Sin embargo, el procesado no aceptó los cargos formulados por el ente investigador.

Tras la audiencia, un juez impuso contra Cristian Leonardo Pinzón Méndez una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, por lo que deberá permanecer privado de la libertad mientras continúa el proceso judicial.

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La investigación deberá establecer con mayor precisión cómo ocurrieron los hechos del 14 de julio, las circunstancias en las que murió la mujer y los elementos que permitan determinar la responsabilidad penal del procesado.

Por ahora, la Fiscalía sostiene que cuenta con material probatorio que relacionaría al hombre con el crimen y con las maniobras que presuntamente habría realizado después para ocultar la muerte de su propia madre y mantener engañados a sus familiares.

La judicialización, sin embargo, no equivale a una condena. Será la justicia la encargada de determinar su responsabilidad por los delitos que le fueron imputados.

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