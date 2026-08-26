La muerte de Yenifer García, de 33 años, es investigada por las autoridades luego de que la mujer falleciera durante un procedimiento para realizarse un tatuaje en una vivienda de la localidad de Rafael Uribe Uribe, en Bogotá.

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El hecho ocurrió el pasado 15 de agosto, cuando García se encontraba en su tercera y última sesión para completar un tatuaje de gran tamaño que tenía en la espalda. Según la información conocida del caso, antes de comenzar el procedimiento la mujer habría sido sedada con el propósito de reducir el dolor. Sin embargo, posteriormente presentó una complicación que terminó con su muerte.

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La Fiscalía General de la Nación asumió la investigación y busca establecer las circunstancias exactas en las que ocurrió el fallecimiento, así como determinar quiénes participaron en el procedimiento y si se presentó alguna actuación irregular.

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Una de las principales preguntas que intenta responder la investigación está relacionada con la persona que habría suministrado los medicamentos a Yenifer.

En entrevista con Citytv, Sebastián Gómez, abogado de la familia de la víctima, aseguró que, según la información que han podido conocer, el hombre estaría relacionado con el área de enfermería y sería un auxiliar de enfermería, pero no un médico especializado en anestesiología.

“Lo que se ha podido establecer es que es un auxiliar de enfermería, o está relacionado con el área de enfermería; no se tiene conocimiento real de si se trata de un anestesiólogo, una persona preparada profesionalmente para ejercer dichas actividades”, señaló el abogado.

Gómez también indicó que las autoridades ya identificaron e individualizaron a las personas que se encontraban relacionadas con el procedimiento. Según explicó, hubo una captura en flagrancia, pero posteriormente los involucrados fueron dejados en libertad mientras avanza la investigación.

El abogado aseguró que actualmente se desconoce el paradero del hombre que habría administrado los medicamentos.

Uno de los elementos fundamentales para esclarecer la muerte será determinar exactamente qué medicamentos recibió Yenifer, en qué cantidad y cuál fue su efecto en el organismo.

La familia señaló que entre las sustancias que le habrían suministrado estaban ketamina y midazolam. Sin embargo, será Medicina Legal la entidad encargada de establecer qué sustancias fueron administradas y si existe una relación entre ellas y el fallecimiento.

Una médica consultada por Citytv explicó que este tipo de medicamentos requieren un manejo cuidadoso y planteó que una eventual administración inadecuada podría haber generado una complicación grave. Además, el abogado de la familia indicó que, aparentemente, el suministro habría sido realizado por vía intravenosa.

Otro de los aspectos que ha llamado la atención de las autoridades es que el tatuaje se estaba realizando en una vivienda y no en un establecimiento de salud.

La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá recordó que, de acuerdo con la normativa sanitaria, los tatuajes no deben realizarse en viviendas particulares y advirtió sobre los riesgos que pueden existir cuando se desarrollan este tipo de procedimientos sin las condiciones de bioseguridad requeridas.

La entidad también señaló que la administración de medicamentos destinados a anestesiar o sedar a una persona corresponde a profesionales de la salud autorizados y en condiciones adecuadas para atender eventuales complicaciones.

Este aspecto resulta especialmente relevante en el caso de Yenifer, pues, según la información entregada por la familia, la mujer habría recibido medicamentos para poder soportar el dolor de un tatuaje de grandes dimensiones.

De acuerdo con la explicación médica recogida por Citytv, una persona que recibe determinados medicamentos sedantes puede requerir vigilancia permanente y equipos especializados para responder ante una eventual afectación de la respiración o de otras funciones vitales.

En un entorno hospitalario existen elementos y personal preparados para intervenir rápidamente ante una emergencia. Una vivienda, en cambio, no necesariamente cuenta con estos recursos. La familia sostiene que Yenifer fue sedada antes de comenzar la sesión y que posteriormente se presentó la emergencia que terminó con su muerte.

No obstante, todavía no se puede establecer de manera definitiva qué causó el fallecimiento. Para ello será necesario esperar los resultados de Medicina Legal y el avance de la investigación de la Fiscalía.

El abogado Sebastián Gómez señaló que, por ahora, la familia desconoce cuál será la tipificación jurídica que la Fiscalía dará al caso. Sin embargo, manifestó que la investigación podría estar encaminada a establecer si se configura un homicidio, dependiendo de las circunstancias que logren determinarse.

“No tenemos conocimiento de qué tipificación le haya dado la Fiscalía a los hechos. Sin embargo, se sabe que para efectos del homicidio en el Código Penal colombiano se establece una pena de 17 a 37 años de prisión”, explicó.

La eventual responsabilidad penal deberá establecerse dentro del proceso y dependerá de las pruebas que recopilen los investigadores.

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Mientras tanto, la familia de Yenifer espera que las autoridades establezcan qué ocurrió durante aquella sesión de tatuaje y determinen si hubo actuaciones que pudieron contribuir a su muerte.

El caso también abrió un debate sobre los riesgos de recurrir a sedaciones fuera de entornos médicos para realizar procedimientos estéticos o corporales y sobre la necesidad de que los usuarios verifiquen las condiciones de seguridad antes de someterse a este tipo de prácticas.

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