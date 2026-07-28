Marc Cucurella decidió dejar un recuerdo permanente del mayor logro de su carrera con la selección española. El lateral izquierdo compartió en sus redes sociales el tatuaje que prometió hacerse si España conquistaba el Mundial de 2026, una apuesta personal que había anunciado antes del comienzo del torneo y que ahora cumplió tras levantar el trofeo.

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La publicación apareció en una historia de Instagram, donde el futbolista mostró primero una fotografía junto al tatuador español Ganga. El mensaje que acompañó la imagen fue breve, pero suficiente para confirmar que había llegado el momento de honrar su palabra: “Promesa cumplida”.

Instantes después, el defensor dejó ver el resultado final del diseño. El tatuaje fue plasmado en el tríceps del brazo izquierdo y retrata a Luis de la Fuente en una versión caricaturesca mientras sostiene la Copa del Mundo. La ilustración también incluye el logotipo oficial del Mundial de 2026, con el propósito de recordar la conquista alcanzada por la selección española.

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La historia detrás del tatuaje comenzó incluso antes de que rodara el balón. En la previa del campeonato, que tuvo como sedes a Estados Unidos, México y Canadá, Cucurella aseguró que inmortalizaría al entrenador si España conseguía proclamarse campeona del mundo. Lo que parecía una simple promesa terminó convirtiéndose en realidad después del triunfo frente a Argentina en la final.

Ese título marcó un momento histórico para el fútbol español. Con la victoria, la roja volvió a conquistar un Mundial 16 años después de haber levantado su primera Copa del Mundo en Sudáfrica 2010, un logro que consolidó el trabajo encabezado por Luis de la Fuente desde el banquillo.

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El homenaje del lateral no pasó inadvertido entre los aficionados. Apenas publicó las imágenes, comenzaron a multiplicarse los comentarios y las reacciones en redes sociales, donde muchos destacaron que cumpliera el compromiso que había asumido públicamente antes del torneo.

El encargado de plasmar el diseño fue Ganga, uno de los tatuadores españoles con mayor reconocimiento internacional. A lo largo de su carrera ha trabajado con diferentes figuras del deporte y el entretenimiento, entre ellas el basquetbolista LeBron James, lo que volvió a llamar la atención de quienes siguieron la publicación del futbolista.

El tatuaje también coincidió con un momento importante en la trayectoria de Cucurella, quien afrontará una nueva etapa como jugador del Real Madrid. El defensor llega al club blanco después de convertirse en campeón del mundo con España y quiso conmemorar ese éxito con un homenaje al entrenador que condujo al equipo nacional hasta la segunda estrella de su historia.

Aunque muchos deportistas suelen hacer promesas antes de disputar grandes competiciones, no todas terminan materializándose. En el caso del lateral español, el compromiso fue más allá de una celebración pasajera. Decidió convertirlo en un recuerdo permanente con un diseño dedicado a Luis de la Fuente, técnico que encabezó el camino de España hacia el título mundial.

La publicación del futbolista se difundió rápidamente en distintas plataformas y volvió a poner su nombre entre las principales conversaciones de los aficionados al fútbol. Más allá del resultado estético del tatuaje, el gesto fue interpretado como una muestra de agradecimiento hacia el seleccionador y como un símbolo del campeonato que devolvió a España a la cima del fútbol internacional.

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