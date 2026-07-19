La derrota de Argentina en la final del Mundial 2026 no solo dejó imágenes de tristeza entre los jugadores. El seleccionador Lionel Scaloni también protagonizó uno de los momentos más emotivos de la jornada al quebrarse durante la conferencia de prensa posterior al partido frente a España, dejando en el aire su continuidad al frente de la Albiceleste.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Las lágrimas de Lionel Messi tras perder la final del Mundial 2026 conmovieron al mundo: así fue su último baile)

El entrenador compareció ante los medios pocos minutos después de la caída por 1-0 en el tiempo suplementario, resultado que le permitió a España quedarse con el título gracias a un gol de Ferran Torres. Mientras analizaba lo ocurrido en el torneo, Scaloni no pudo ocultar la emoción y terminó visiblemente afectado.

Qué pasó con Lionel Scaloni

En un video que rápidamente comenzó a circular en redes sociales, se observa al técnico con la mirada baja, llevándose la mano al rostro y tratando de contener las lágrimas. Durante su intervención alcanzó a pronunciar frases como “me duele en el alma” y “me duele en el alma, lo siento”, antes de abandonar la sala de prensa sin poder terminar la idea.

Lee También

¡¡VAMOS, LIONEL QUERIDO!! Scaloni cerró la conferencia de prensa con lágrimas de emoción. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/sZ9yBE2gf4 — DSPORTS (@DSports) July 19, 2026

Las imágenes alimentaron las especulaciones sobre su futuro al frente de la selección argentina, ya que sus declaraciones fueron interpretadas por algunos aficionados como una reflexión sobre el ciclo que lideró desde 2018 y con el que conquistó la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Catar 2022.

Aunque Scaloni no confirmó una eventual salida, su reacción dejó una de las postales más emotivas del cierre del Mundial 2026, en una jornada marcada por la frustración de Argentina al no poder defender el título conseguido cuatro años atrás.

* Pulzo.com se escribe con Z