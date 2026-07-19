Durante casi cuatro décadas, el debate sobre el mejor futbolista argentino de todos los tiempos tuvo dos protagonistas: Diego Armando Maradona, campeón del mundo en México 1986 y símbolo de una generación, y Lionel Messi, quien tardó años en conquistar a toda la afición argentina hasta romper la sequía de títulos con la Selección.

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La discusión parecía haber cambiado para siempre después del Mundial de Catar 2022, cuando Messi levantó la copa que tanto se le había negado. Sin embargo, con el título perdido en el Mundial de 2026, la conversación tomó otra dimensión. Ahora ya no se habla únicamente de igualar a Maradona, sino de si el rosarino terminó superándolo definitivamente.

Aunque la respuesta seguirá dependiendo del criterio de cada aficionado, los números ofrecen argumentos cada vez más contundentes.

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Títulos entre Messi y Maradona: una diferencia enorme

El primer aspecto en el que la ventaja de Messi es prácticamente indiscutible es la cantidad de campeonatos conquistados.

Lionel Messi: 47 títulos oficiales.

FC Barcelona (35)

10 Ligas de España.

7 Copas del Rey.

8 Supercopas de España.

4 Champions League.

3 Supercopas de Europa.

3 Mundiales de Clubes.

PSG (3)

2 Ligue 1.

1 Supercopa de Francia.

Inter Miami (3)

Leagues Cup.

MLS Supporters’ Shield.

Major League Soccer.

Selección Argentina (7)

1 Mundial (2022).

2 Copas América (2021 y 2024).

1 Finalissima.

Medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2008.

Mundial Sub-20 de 2005.

Diego Armando Maradona

Maradona conquistó 11 títulos oficiales entre clubes y selección.

Argentinos Juniors

Campeonato Metropolitano.

Barcelona

Copa del Rey.

Copa de la Liga.

Supercopa de España.

Napoli

2 Serie A.

Coppa Italia.

Supercoppa Italiana.

Copa de la UEFA.

Selección Argentina

Mundial de 1986.

Mundial Sub-20 de 1979.

Copa Artemio Franchi.

Comparación de títulos entre Messi y Maradona

Messi: 48 títulos.

Maradona: 11 títulos.

La diferencia es de 37 campeonatos oficiales.

La Selección Argentina: donde cambió el debate entre Messi y Maradona

Durante muchos años este era el punto donde Maradona mantenía la ventaja. Su actuación en México 1986 es considerada una de las mejores exhibiciones individuales en la historia de los Mundiales y llevó prácticamente sobre sus hombros a la Selección Argentina hasta el título.

Messi, en cambio, terminó construyendo el palmarés más importante que ha tenido un futbolista argentino con la Albiceleste.

Lionel Messi

1 Mundial

2 Copas América.

1 Finalissima.

Medalla de oro olímpica.

Mundial Sub-20.

Diego Maradona

1 Mundial.

Mundial Sub-20.

Copa Artemio Franchi.

Premios individuales: una diferencia marcada

Otro de los apartados donde Messi toma ventaja es en los reconocimientos individuales.

Lionel Messi

8 Balones de Oro.

6 Botas de Oro.

9 MVP de Liga.

8 Pichichis.

6 veces máximo goleador de la Champions League.

4 Onze d’Or.

3 premios The Best.

2 Premio Laureus.

Mejor jugador del Mundial 2022.

Balón de Oro del Mundial 2014.

MVP de la Copa América 2021.

Premio Princesa de Asturias de los Deportes (2026).

FIFA World Player.

Golden Boy.

Trofeo Bravo.

FIFA FIFPro World Player.

Diego Armando Maradona

Maradona desarrolló gran parte de su carrera antes de que existieran muchos de los premios actuales, por lo que la comparación debe hacerse teniendo en cuenta el contexto.

Entre sus principales reconocimientos aparecen:

Balón de Oro del Mundial de México 1986.

Jugador del Año de World Soccer (1986).

Mejor jugador del Mundial Sub-20 de Japón (1979).

Dos Onze de Oro.

FIFA Internet al Mejor Jugador de Todos los Tiempos.

Balón de Oro Honorífico de France Football.

Mejor Futbolista de Todos los Tiempos para la AFA.

Integrante del FIFA 100.

Mejor futbolista de la historia para FourFourTwo.

Mejor jugador en la historia de los Mundiales, según The Times.

En cantidad de premios internacionales e individuales, la ventaja también favorece ampliamente a Messi.

La longevidad también marca diferencias entre Messi y Maradona

Otro aspecto importante es la regularidad. Maradona jugó al máximo nivel entre finales de los años setenta y comienzos de los noventa, mientras que Messi logró mantenerse en la élite durante más de dos décadas.

Además de conquistar títulos en España, Francia, Estados Unidos y Argentina, el rosarino siguió siendo decisivo incluso después de los 35 años, algo poco habitual en el fútbol de máximo nivel.

Récords históricos

Messi también domina buena parte de los registros más importantes del fútbol moderno.

Entre ellos destacan:

Futbolista con más títulos oficiales de la historia.

Máximo ganador del Balón de Oro.

Máximo ganador de la Bota de Oro.

Máximo goleador del Barcelona.

Máximo asistidor del Barcelona.

Máximo goleador histórico de la Selección Argentina.

Máximo asistidor histórico de la Selección Argentina.

Uno de los máximos goleadores en la historia de los Mundiales.

Maradona, por su parte, no construyó su legado a partir de las estadísticas, sino del impacto que tuvo en sus equipos y de actuaciones que marcaron para siempre la historia del fútbol.

Los argumentos que mantienen vivo el legado de Maradona

Pese a que los números favorecen ampliamente a Messi, quienes consideran a Maradona el mejor futbolista argentino de todos los tiempos sostienen que existen aspectos imposibles de medir.

Entre ellos destacan:

Ganó el Mundial de 1986 siendo el líder absoluto de Argentina.

Marcó el considerado “Gol del Siglo” frente a Inglaterra.

Firmó el histórico partido de “La Mano de Dios” y el mejor gol de los Mundiales en el mismo encuentro.

Transformó al Napoli en campeón de Italia y de Europa cuando parecía imposible competir contra los grandes del norte.

Se convirtió en un símbolo cultural y social que trascendió el deporte.

¿Quién es más grande?

Si el análisis se basa únicamente en títulos, premios, longevidad y récords, aunque Messi perdió otro Mundial, llegar con 39 años a una final fortalece como nunca antes su candidatura a ser considerado el mejor futbolista argentino de todos los tiempos.

Hoy, el capitán de la Albiceleste tiene ventaja en prácticamente todos los indicadores objetivos:

Más títulos oficiales.

Más Mundiales jugados.

Más Copas América.

Más Balones de Oro.

Más premios individuales.

Más récords.

Mayor regularidad durante más de 20 años.

Sin embargo, el legado de Diego Maradona continúa siendo incomparable para millones de aficionados por el contexto de sus conquistas, el impacto que tuvo en México 1986 y el lugar que ocupa en la historia y la cultura popular argentina.

Los números parecen inclinar la balanza hacia Messi. La dimensión histórica y emocional de Maradona mantiene vivo un debate que, probablemente, nunca tendrá una respuesta unánime.

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