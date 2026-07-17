El Mundial 2026 ya está llegando a su final y hay muchos aficionados que no siguen de acuerdo con las determinaciones de la Fifa, sobre todo porque está convirtiendo el deporte al estilo estadounidense y eso cambia la esencia del mismo.

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(Ver también: Alerta en la Selección de España, previo a la final vs. Argentina: Yamal, alejado del grupo)

Por ejemplo, la pausa de hidratación ha sido de las cuestiones más criticadas porque ahora el partido se divide en cuatro cuartos, tal como el baloncesto, lo cual baja la intensidad, corta el ritmo y, en vez de ayudar a los jugadores, simplemente tiene como propósito un tema 100 % comercial.

Además, en la final del próximo domingo, que enfrente a la Selección de España contra la Selección Argentina, el medio tiempo no será de 15 minutos como todo el mundo estaba acostumbrado, sino de media hora porque habrá un ‘show’ de medio tiempo con varios artistas, lo cual, de nuevo, enfría a los jugadores y le cambia la naturalidad al compromiso.

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Ahora, para cerrar esta situación, se conoció que los jugadores que ganen el trofeo también recibirán un premio, tal como lo hacen los jugadores de baloncesto o fútbol americano: un anillo de campeón.

Cómo será el anillo de campeón del Mundial

Tal como se filtró en las últimas horas en las redes sociales, los anillos serán de oro y estarán llenos de lujos, pues tal como se ve en las fotografías, tendrá piedras azules en el centro y unas blancas por todo el alrededor.

Además, tiene el texto de campeones del Mundial, el trofeo de la Copa del Mundo a un lado y por dentro un texto con el número del anillo, recordando que en total habrá 2026 rondando por todos lados. De esos, 30 van para la delegación campeona y el resto serán puestos a la venta para los aficionados y coleccionistas.

Este es el anillo:

😱 Les presentó el ANILLO DE CAMPEÓN de la FIFA para los campeones del Mundial 2026. 💍 Primera vez en la historia que se entregará y se fabricarán solo 2026: 30 para los campeones y el resto serán vendidas como piezas de colección. ¿Qué tal? pic.twitter.com/bn9WxUQ6bn — Samuel Vargas (@SVargasOK) July 17, 2026

🏆💍 La FIFA confirmó que el campeón del Mundial 2026 recibirá un premio inédito. Además de la Copa del Mundo y las medallas, cada integrante del plantel campeón tendrá un anillo personalizado, una tradición inspirada en las ligas de Estados Unidos. Argentina y España pueden… pic.twitter.com/SOo2uL9TvV — Estación K2 (@EstacionK2) July 17, 2026

De esta manera, los jugadores, además de la medalla, la satisfacción y el premio acordado con la Federación, también tendrán este artículo que es de mucha importancia para los deportistas a nivel mundial.

(Ver también: Ídolo de Alemania enloqueció con la hinchada argentina: saltó y gritó como uno más por nueva final)

Por lo pronto, los futbolistas están enfocados en el duelo que será el domingo, 19 de julio, a partir de las 2:00 de la tarde, hora colombiana, en el estadio MetLife de la ciudad de Nueva York.

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