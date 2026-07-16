A pocos días de la final del Mundial 2026 en Estados Unidos, los incendios forestales en Canadá han causado preocupación internacional por su impacto en la calidad del aire en ciudades clave como Nueva York y Nueva Jersey, donde se disputará el partido definitivo del torneo.

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De acuerdo con The Guardian, una densa nube de humo ha cubierto amplias zonas del noreste de Estados Unidos, provocando una caída significativa en la calidad del aire. Esto ha llevado a la emisión de alertas sanitarias, especialmente para personas con enfermedades respiratorias, niños y adultos mayores.

El fenómeno no es menor. Según datos citados por autoridades y organismos de monitoreo, el índice de calidad del aire (AQI) en ciudades como Nueva York ha superado niveles de 100, considerados “insalubres para grupos sensibles”, e incluso ha alcanzado valores mucho más altos en otras regiones cercanas a los incendios.

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🚨🚨 AHORA | Algunos medios estadounidenses aseguran que hay PELIGRO de SUSPENSIÓN de la FINAL del Mundial por la mala calidad del aire en Nueva York tras los fuertes incendios en Canadá. pic.twitter.com/X5cGBNNmLu — Fútbol Fichajes (@FutboolFichajes) July 16, 2026

Este escenario ha coincidido con la antesala del partido más importante del fútbol mundial, lo que ha generado dudas sobre posibles afectaciones al evento. Sin embargo, hasta el momento no existe ningún anuncio oficial que indique un cambio de sede o la suspensión de la final.

Aunque la calidad del aire ha sido motivo de preocupación, las autoridades esperan una mejora en las condiciones climáticas antes del encuentro, explicó el mismo medio. Pronósticos meteorológicos apuntan a lluvias y cambios en los vientos que ayudarían a dispersar el humo en los días previos al partido.

Incluso, reportes desde Estados Unidos indican que la situación podría estabilizarse justo a tiempo para el compromiso, programado en un estadio al aire libre en el área de Nueva York-Nueva Jersey. No obstante, expertos advierten que la combinación de calor y contaminación puede representar un reto para los jugadores, al afectar su rendimiento físico y sistema respiratorio.

Además, autoridades locales han recomendado limitar actividades al aire libre mientras persista el humo, lo que podría incidir en entrenamientos, eventos previos y la experiencia de los aficionados.

Otro punto que ha generado debate es la falta de claridad sobre protocolos específicos por parte de la Fifa frente a escenarios de mala calidad del aire. Aunque existen antecedentes de eventos deportivos disputados bajo condiciones similares, no hay certeza sobre los límites que podrían obligar a una suspensión o aplazamiento.

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