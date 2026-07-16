El Mundial de 2026 no solo acaparó la atención de millones de aficionados en Colombia por los resultados de la Selección, sino que también cambió la forma en la que los usuarios consumieron Internet.

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(Ver también: ¿Cada cuánto tiempo se cambia el módem del wifi? Dato para que no se le vaya seguido el Internet)

Un análisis sobre el comportamiento de la red, liderado por Claro, durante las primeras semanas del torneo mostró que los partidos impulsaron aumentos de tráfico de hasta 30 %, principalmente por el uso simultáneo de plataformas de ‘streaming’, redes sociales y aplicaciones móviles.

La medición evidencia que seguir los encuentros dejó de ser una experiencia concentrada en la televisión tradicional y pasó a depender de múltiples pantallas. Mientras los aficionados veían los partidos, también comentaban las jugadas en redes sociales, enviaban mensajes y consultaban contenido relacionado en tiempo real.

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Cuánto creció el consumo de Internet en el Mundial

Uno de los mayores incrementos se registró durante el partido entre Colombia y Congo, disputado el 23 de junio. En ese encuentro, el tráfico móvil alcanzó los 825 terabytes (TB) hacia las 9:00 de la noche, cuando en una jornada habitual se ubica alrededor de los 693 TB, lo que representó un aumento cercano al 19 %.

El comportamiento también se reflejó en la red que integra servicios móviles y fijos, cuyo tráfico pasó de un promedio de 10.4 Tbps antes del inicio del compromiso a 12.3 Tbps durante el desarrollo del juego, un crecimiento del 18.3 %.

Los horarios de los partidos también modificaron las rutinas de conexión. Cuando los encuentros se disputaron al mediodía o en la tarde, el tráfico móvil aumentó hasta 26 % frente a la hora inmediatamente anterior. En los compromisos nocturnos de la Selección Colombia, el consumo se mantuvo elevado incluso después del pitazo final y el descenso habitual en el uso de Internet se retrasó cerca de dos horas.

Las ciudades con los mayores incrementos porcentuales en el tráfico móvil fueron Bogotá, Cali, Bucaramanga y Manizales, donde el crecimiento superó el 50 %. También hubo aumentos superiores al 40 % en Medellín, Barranquilla, Cartagena, Armenia, Popayán, Pereira y Pasto.

El informe también mostró que las plataformas de transmisión por Internet fueron las principales responsables del incremento en el consumo de datos. Servicios para seguir los partidos registraron aumentos de uso de hasta 45 % durante los encuentros, mientras que la visualización de señales tradicionales mediante aplicaciones y páginas web creció más de tres veces frente a un día normal.

En paralelo, las redes sociales se consolidaron como la llamada “segunda pantalla” del Mundial. Durante las primeras semanas del campeonato concentraron el 46.67 % del tráfico digital relacionado con el torneo, por encima de las plataformas de ‘streaming’, que representaron el 26.41 %, y de los servicios de mensajería, con el 7.77 %.

El comportamiento de los usuarios también cambió según el desarrollo de los partidos. Durante el tiempo efectivo de juego se registraron los mayores picos de consumo de video, mientras que en el entretiempo y las pausas de hidratación el tráfico de las plataformas de transmisión cayó cerca de 40 %. En esos mismos momentos, el uso de redes sociales aumentó hasta 29 %, reflejando que muchos aficionados aprovecharon las pausas para comentar las incidencias de los encuentros.

Otro de los hallazgos fue el crecimiento de la tecnología 5G durante el torneo. En algunos partidos disputados en jornada laboral, esta red llegó a representar hasta el 23.5 % del tráfico móvil total, lo que confirma una mayor adopción de conexiones de alta velocidad para seguir los eventos deportivos en dispositivos móviles.

(Ver también: Así está Colombia en el ranking mundial de internet: líderes, rezagos y datos clave que sorprenden)

En conjunto, los datos muestran que el Mundial transformó los hábitos digitales de los colombianos, con un mayor consumo de video en línea y una interacción constante en redes sociales, consolidando el fútbol como uno de los eventos con mayor impacto sobre la demanda de conectividad en el país.

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