El Mundial 2026 no solo se disputa en las canchas. También tiene una competencia paralela en redes sociales, donde cada gol, celebración o jugada destacada se convierte en millones de publicaciones e interacciones.

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En ese escenario, Colombia logró ubicarse entre las diez selecciones con mayor comunidad digital del torneo, de acuerdo con un análisis de la plataforma de influencer marketing Kolsquare, que evaluó la actividad en Instagram durante la Copa del Mundo.

El informe sitúa a Argentina en el primer lugar del ranking, seguida por Portugal, Brasil, Francia, Inglaterra, España, Noruega, México, Colombia y Marruecos, países que concentran las comunidades digitales más grandes entre las selecciones participantes.

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Según el estudio, la presencia de Luis Díaz y James Rodríguez ha sido determinante para que la Selección Colombia mantenga una alta visibilidad en redes sociales durante el campeonato.

Messi y Cristiano Ronaldo siguen siendo los reyes de la conversación

El análisis también identificó a los futbolistas que más menciones han generado en Instagram durante julio, un listado encabezado por Lionel Messi, con 12.513 menciones.

Cristiano Ronaldo ocupa el segundo lugar con 8.653 menciones, seguido por Kylian Mbappé (3.718), Neymar Jr. (3.488), Vozinha (3.023), Vinicius Junior (2.676), Erling Haaland (2.350), Guillermo Ochoa (2.160), Lamine Yamal (1.698) y Michael Olise (1.079), quienes completan el ‘top 10’.

Más abajo aparecen Harry Kane, Achraf Hakimi, Raúl Jiménez, Julián Quiñones, Luis Díaz, James Rodríguez, Jude Bellingham, Tim Payne, Matheus Cunha y Mohamed Salah.

En cuanto a interacciones, Messi y Cristiano también lideran con 160 y 136 millones, respectivamente, seguidos por Neymar Jr., Vinicius Junior, Vozinha y Kylian Mbappé.

Vozinha y Tim Payne, las sorpresas virales del Mundial

Además de las grandes figuras del fútbol, el estudio destaca el crecimiento inesperado de jugadores como Vozinha, arquero de Cabo Verde, y Tim Payne, capitán de Nueva Zelanda, quienes se convirtieron en dos de los fenómenos virales del torneo gracias a sus actuaciones y a la conversación que despertaron en redes sociales.

Para Paola Ortega, representante oficial de Kolsquare para Latinoamérica, el Mundial dejó claro que el impacto de los futbolistas ya no depende únicamente de lo que ocurre durante los 90 minutos.

“Hoy las redes sociales son una extensión del campeonato, donde cada jugada, celebración o actuación de un futbolista genera conversaciones que trascienden fronteras y conectan a millones de personas en tiempo real”, señaló.

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