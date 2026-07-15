La Federación Colombiana de Fútbol ya comenzó a planificar el próximo ciclo de la Selección Colombia luego de su participación en el Mundial de 2026. Según reveló Futbolred, este martes 14 de julio el técnico Néstor Lorenzo sostuvo una reunión en Bogotá con el presidente de la FCF, Ramón Jesurún, para definir el futuro del proceso y empezar a diseñar el camino hacia la Copa América de 2028 y el Mundial de 2030.

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De acuerdo con la información del portal, durante el encuentro ambas partes hicieron un balance detallado del rendimiento de la ‘Tricolor’ en la Copa del Mundo. Lorenzo y Jesurún revisaron los aspectos positivos y los errores cometidos durante el torneo, con el propósito de establecer los ajustes necesarios para fortalecer el proyecto deportivo de cara a los próximos años.

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Futbolred también aseguró que existe disposición tanto de la Federación como del entrenador argentino para darle continuidad al proceso. Sin embargo, uno de los principales temas tratados fue la reestructuración del cuerpo técnico, que tendrá modificaciones importantes tras la salida de algunos integrantes del equipo de trabajo de Lorenzo.

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La primera baja confirmada es la de Luis Amaranto Perea, quien dejó su cargo como asistente técnico de la Selección Colombia para asumir oficialmente la dirección técnica del Independiente Medellín. Su salida ya estaba prevista antes del Mundial y ahora la Federación deberá definir quién ocupará ese puesto dentro del nuevo ciclo.

Además, el entrenador informó que también será necesario incorporar un nuevo preparador físico debido a la salida de otro miembro de su grupo de confianza. Aunque todavía no se ha confirmado si se trata de Damián Lanata o Leandro Jorge, la Federación ya trabaja en la búsqueda del reemplazo mientras avanza la planificación de los próximos amistosos en las fechas Fifa de septiembre y noviembre, que servirán como punto de partida para el camino rumbo al Mundial de 2030.

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