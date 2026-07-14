El Mundial ya está llegando a su final. Luego de más de un mes, este martes y miércoles se jugarán las semifinales del campeonato con los cuatro equipos restantes y el próximo fin de semana serán los compromisos de tercer y cuarto puesto y la final para darle cierre a este importante torneo.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: FCF sacó fuerte comunicado luego de eliminación del Mundial 2026 y pidió apoyo a Fiscalía)

Por eso mismo, muchas selecciones que han ido quedando eliminadas han comenzado a sacar conclusiones, hacer análisis y demás para determinar qué se hizo bien y qué se debe cambiar pensando en el proceso que comienza, recordando que en dos años serán los torneos continentales y en cuatro, nuevamente la Copa del Mundo.

Colombia, por ejemplo, salió en octavos de final a manos de Suiza, lo que dejó un sin sabor precisamente por lo que se había logrado en los compromisos previos, como las victorias sobre Uzbekistán, Congo y Ghana y el empate con Portugal.

Lee También

En qué posición terminó la Selección Colombia

De hecho, debido a este rendimiento, la Selección Colombia cerró el campeonato en el top 10 de la clasificación total del Mundial, que midió los puntos sumados y la diferencia de gol.

Según una tabla publicada por Marca FC, el combinado nacional cerró su participación en la Copa del Mundo en la novena posición al sumar 11 puntos en cinco compromisos, producto de tres victorias y dos empates. Además, marcó cinco goles y tan solo recibió uno.

De hecho, Colombia es la segunda mejor sudamericana del torneo, siendo superada por Argentina, que está cerca a jugar semifinales, y superando a Brasil, Paraguay y Uruguay.

¿Ser 9º en un Mundial de 48 es fracasar?

Sin perder ninguno de los 5 partidos, recibiendo solo un gol, dejando una sensación de fútbol bien jugado, de equipo sólido, con figuras sobresalientes y siendo uno de los 6 que no perdieron.

Si, faltó el gol y se erró en los penaltis. ¿Si… pic.twitter.com/oVgpQGgzlj — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) July 13, 2026

Lo curioso de esta tabla es que México, por ejemplo, que salió también en octavos de final, aparece ubicado en la quinta posición, teniendo en cuenta que sumó 12 puntos a lo largo del campeonato al vencer a Sudáfrica, República Checa, Corea del Sur y Ecuador.

(Ver también: Campeón del mundo con Argentina le envió emotivo mensaje de apoyo a Campaz: “Cabeza arriba”)

De esta manera, el combinado nacional ahora debe trabajar para conseguir los objetivos, que ya no se deberían basar en competir, sino en conseguir títulos que es lo que los aficionados están esperando hace rato.

* Pulzo.com se escribe con Z