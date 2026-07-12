Por: Caracol TV

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A un día de la muerte del futbolista sudafricano Jayden Adams, ocurrida pocos días después de su participación en el Mundial 2026, sigue generando reacciones dentro y fuera de la cancha.

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El mediocampista había disputado los tres partidos de la fase de grupos de Sudáfrica en la Copa del Mundo, cuando la selección alcanzó los dieciseisavos de final por primera vez, pero no participó en la derrota en la ronda eliminatoria contra Canadá.

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Además, en el partido del sábado de Noruega e Inglaterra, el Estado de Miami quedó enmudecido durante un minuto antes de dar inicio por el cupo en las semifinales en homenaje al fallecido. Mientras transcurría la emotiva ceremonia, a través de las pantallas gigantes se proyectó una fotografía de Adams, quien tenía 25 años cuando fue encontrado su cuerpo sin vida en un inmueble de Ciudad del Cabo.

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En medio de la triste noticia, su esposa Aqueelah Chloe Adendorf, decidió expresar públicamente el difícil momento que vive tras la pérdida del padre de su hija. A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la creadora de contenido compartió varias fotografías junto al futbolista y un mensaje dedicado a quien describió como el gran amor de su vida.

En sus palabras, agradeció cada uno de los momentos que compartieron durante su relación y aseguró que Adams fue para ella la persona que siempre la apoyó en los momentos importantes. “No hay palabras para describir el dolor que siento. Descansa en paz, mi amor. Gracias por cada recuerdo, cada risa, cada abrazo y cada momento que compartimos. No solo fuiste el amor de mi vida, sino también mi mayor apoyo y mi mejor amigo”, escribió.

Más adelante, añadió que siente que una parte de su corazón se fue con él. “Una parte de mi corazón se fue contigo, y llevaré tu amor conmigo para siempre. Hasta que nos volvamos a encontrar, te extrañaré cada día”. El mensaje de la creadora de contenido concluyó con una despedida: “Descansa tranquilo, mi ángel. Te amo por siempre”. La publicación rápidamente comenzó a recibir miles de comentarios de seguidores y aficionados al fútbol.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Aqueelah Chloe Adendorf x . (@aqueela_x)

Horas después de compartir el mensaje principal, Aqueelah utilizó las historias de Instagram para agradecer todas las muestras de cariño que recibió desde que se confirmó el fallecimiento del futbolista. “Muchas gracias a todos por sus amables condolencias y mensajes de apoyo. Realmente significan mucho para mí y para Allaïa (su hija) en este difícil momento”, escribió.

La pareja tenía una hija llamada Allaia Jayda, quien recientemente había celebrado su quinto cumpleaños.

¿De qué murió Jayden Adams, futbolista sudafricano que estuvo en el Mundial?

El fallecimiento del mediocampista fue confirmado por el ministro de Deportes, Artes y Cultura de Sudáfrica, Gayton McKenzie, quien emitió un comunicado para lamentar la pérdida del jugador. “Con profunda consternación y gran pesar, he recibido la noticia del fallecimiento de Jayden Adams, centrocampista del Mamelodi Sundowns y de la selección sudafricana”, afirmó McKenzie en un comunicado.

El ministro subrayó que la causa del fallecimiento de Adams “aún no se ha confirmado” e instó a los medios de comunicación y al público a actuar con “discreción y compasión” y a abstenerse de “especular”. El cuerpo del deportista fue descubierto en una propiedad ubicada el barrio de Schotsche Kloof, en el centro de Ciudad del Cabo (suroeste), confirmó la Policía, que ha abierto una investigación.

McKenzie enfatizó que el fútbol sudafricano “ha perdido a uno de sus jóvenes talentos más brillantes”. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo estar “profundamente triste al enterarse” del fallecimiento de Adams tan solo unas semanas después de haber participado en la histórica campaña de su selección en la Copa del Mundo. “Mis pensamientos y condolencias, así como los de todos en la FIFA y la comunidad futbolística mundial, están con su familia, amigos y compañeros de equipo”, dijo Infantino en un comunicado.

La muerte de Adams se produjo después de que su abuela, Marianna Adams, falleciera a los 72 años en un hospital de la urbe de Stellenbosch, a unos 50 kilómetros de Ciudad del Cabo, el pasado 17 de junio. El deceso de la abuela ocurrió un día antes de que Bafana Bafana -como se conoce popularmente a la selección de Sudáfrica- se enfrentara a la República Checa en el Mundial en Atlanta (Estados Unidos).

Pese al dolor por la pérdida de su abuela, Adams fue titular en ese partido, en el que Sudáfrica empató 1-1.

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