Inglaterra aseguró su lugar entre las cuatro mejores selecciones del Mundial 2026 luego de vencer a Noruega y, una vez terminado el partido, protagonizó una celebración que rápidamente comenzó a recorrer las redes sociales.

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(vea también: Inglaterra sufrió con Noruega, le ganó 2-1 y se metió a las semifinales del Mundial 2026)

Lejos de limitarse a los abrazos habituales, los futbolistas se reunieron en el campo y se unieron a los miles de aficionados ingleses que comenzaron a cantar ‘Wonderwall’, uno de los mayores éxitos de la banda británica Oasis.

Así fue el festejo de Inglaterra con ‘Wonderwall’

Después del pitazo final que confirmó la clasificación a las semifinales, los jugadores permanecieron sobre el césped mientras desde las tribunas empezaba a escucharse el emblemático tema lanzado por Oasis en la década de los noventa.

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Poco a poco, varios integrantes del equipo se sumaron al coro junto con la afición, en una escena que reflejó la comunión entre el plantel y los seguidores que acompañaron a los Three Lions en el estadio.

EL FESTEJO DE INGLATERRA SEMIFINALISTA. ‘WONDERWALL’, QUÉ IMÁGENES. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🚬 pic.twitter.com/auirtYC6pk — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 12, 2026

Las imágenes del festejo no tardaron en viralizarse y fueron ampliamente compartidas por aficionados al fútbol y amantes de la música.

Por qué ‘Wonderwall’ acompaña a Inglaterra en el Mundial

De acuerdo con la información difundida alrededor de la selección inglesa, ‘Wonderwall’ hace parte del repertorio musical que acompaña al equipo durante el torneo y se ha convertido en una de las canciones más representativas de esta campaña.

El tema fue incluido entre las propuestas musicales presentadas por la Federación Inglesa antes del inicio del Mundial y, con el paso de los partidos, terminó consolidándose como el himno no oficial del equipo dirigido por Thomas Tuchel.

Su presencia también simboliza una nueva etapa para la selección inglesa, que ha buscado construir una identidad renovada tanto dentro como fuera de la cancha.

Inglaterra ya piensa en las semifinales

Más allá del emotivo festejo, Inglaterra logró imponerse 2-1 a Noruega y aseguró su clasificación a las semifinales del Mundial, donde continuará la búsqueda de un nuevo título.

Con la confianza en alza y el respaldo incondicional de sus aficionados, los ingleses afrontarán la siguiente fase del torneo con la ilusión de seguir avanzando… y con ‘Wonderwall’ como la banda sonora que ya identifica su recorrido en la Copa del Mundo.

Acá, la canción original, si la quiere cantar:

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