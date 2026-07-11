Estados Unidos volvió a poner la mirada sobre los fenómenos aéreos no identificados (UAP, por su sigla en inglés) tras la publicación de nuevos archivos que durante décadas permanecieron bajo reserva. El Gobierno estadounidense divulgó un paquete de documentos a través del portal Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters (PURSUE), administrado por el Departamento de Guerra.

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La recopilación incluye memorandos de la CIA de 1955, documentos relacionados con investigaciones militares de finales de los años 40, correspondencia del FBI y fotografías captadas durante la misión STS-80 del transbordador espacial Columbia en 1996.

La publicación de estos archivos ocurre después de que el presidente Donald Trump anunciara la apertura de información relacionada con posibles fenómenos extraterrestres. El mandatario afirmó en The Truth Social: “Debido al enorme interés demostrado, ordenaré al Secretario de Guerra y a otros departamentos y agencias pertinentes que inicien el proceso de identificación y divulgación de archivos gubernamentales relacionados con vida alienígena y extraterrestre, fenómenos aéreos no identificados (Fani) y objetos voladores no identificados (Ovni), así como cualquier otra información relacionada con estos asuntos tan complejos, pero sumamente interesantes e importantes. ¡Dios bendiga a América!”.

El senador estadounidense que aseguró haber visto un “platillo volador” en la URSS

Uno de los documentos que más llamó la atención es un memorando de la CIA fechado el 1 de noviembre de 1955 y dirigido al entonces director de Inteligencia Central. El texto recoge el testimonio del senador Richard Russell, quien aseguró haber observado un extraño objeto mientras viajaba en tren por territorio soviético.

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El senador relató que vio una bola brillante de color verde amarillento que ascendía rápidamente. Otro testigo, el coronel Hathaway, describió un objeto con una luz superior y otras luces que giraban en su parte inferior.

Sin embargo, la CIA mantuvo una postura cautelosa y concluyó que los avistamientos “probablemente pueden explicarse como aeronaves o misiles en ascenso pronunciado”. Además, el informe señaló que la evidencia no era “suficientemente firme” para confirmar que la Unión Soviética hubiera desarrollado una aeronave completamente nueva.

El mismo paquete de documentos también incluye información sobre el llamado “Proyecto Y”, un programa apoyado por la Fuerza Aérea estadounidense junto a la empresa canadiense Avro Aircraft Ltd. para desarrollar una aeronave con forma similar a un platillo.

Bolas de fuego verdes, científicos famosos y 100 casos investigados

Otro archivo destacado corresponde a una conferencia científica de 1949 en el Laboratorio Científico de Los Álamos, donde participaron expertos como Edward Teller, Norris Bradbury y Lincoln LaPaz para analizar las llamadas “bolas de fuego verdes”.

Durante la reunión, LaPaz explicó sobre un fenómeno observado en 1948: “no fue, en mi opinión, una caída de meteoro convencional”, debido a su trayectoria casi horizontal, su color poco común y la ausencia de sonido. Al finalizar el encuentro, Bradbury reconoció: “Lo desconcertante es la larga trayectoria horizontal; también la ausencia de ruido”.

Además, otro documento del Proyecto Sign, fechado en 1948, recopiló 100 reportes de objetos extraños. Allí se describieron figuras ovaladas, discos y formas de “platillo”, con tamaños que iban desde una moneda hasta objetos de hasta 250 pies de diámetro.

Fotografías desde el espacio y la postura histórica del FBI

Finalmente, la nueva entrega incluye documentos del FBI en los que la institución señaló que no tenía como función recopilar reportes generales sobre avistamientos de ovnis. En una respuesta de 1974, la oficina de Chicago indicó: “el FBI no recopila información sobre avistamientos de ovnis en general”, debido a que esos asuntos no habían sido asignados por el Congreso.

El paquete concluye con tres fotografías tomadas por la Nasa durante la misión STS-80 del transbordador Columbia en 1996. En las imágenes aparece un pequeño objeto blanco no identificado sobre el borde de la Tierra, captado desde las ventanas de la nave espacial.

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