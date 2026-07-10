La cadena de tiendas D1 anunció una donación de más de 100 toneladas de alimentos, bebidas y artículos de primera necesidad para apoyar a las familias afectadas por los terremotos que golpearon a Venezuela.

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(Vea también: Venezuela elevó a 4.118 los muertos por terremotos; casi 18.000 personas perdieron su hogar)

La compañía informó que la operación humanitaria comenzó el pasado 26 de junio y se desarrolla en alianza con la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO) y el Banco de Alimentos de Bogotá.

Así organizó D1 el envío de ayudas a Venezuela

Según explicó la empresa, para atender la emergencia activó parte de su red de abastecimiento en Bogotá, Bucaramanga y Cúcuta, desde donde preparó y movilizó los productos que serán entregados a las comunidades damnificadas.

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La iniciativa busca llevar alimentos y otros artículos esenciales a miles de personas que perdieron sus viviendas o resultaron afectadas por los movimientos telúricos.

D1 invitó a más empresas a sumarse a la ayuda

María del Pilar Duque, vicepresidenta de Talento Humano y Sostenibilidad de D1, señaló que la donación busca acompañar a las familias que atraviesan la emergencia y destacó el trabajo conjunto con las organizaciones que participan en la operación.

La directiva también invitó a ciudadanos, empresas y otras organizaciones a apoyar las iniciativas de ayuda para ampliar la asistencia a las comunidades afectadas por la tragedia.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.