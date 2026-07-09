Una decisión impulsada por el instinto terminó en tragedia para una familia en Maryland, Estados Unidos. Un hombre perdió la vida al ingresar nuevamente a su vivienda envuelta en llamas con la intención de rescatar a su hijo de 10 años, sin saber que el niño ya había conseguido ponerse a salvo.

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De acuerdo con Univisión, la emergencia ocurrió durante la noche del domingo 5 de julio en una casa ubicada en el condado de St. Mary’s. Vecinos alertaron a los organismos de emergencia luego de observar el incendio, que en pocos minutos consumió gran parte de la vivienda.

Cuando los bomberos llegaron al lugar encontraron una escena compleja. Mientras iniciaban las labores para controlar el fuego, recibieron información de que un menor podría permanecer dentro de la casa. Esa versión llevó al padre a entrar nuevamente al inmueble, pese al riesgo que representaban las llamas y el humo.

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Con el paso de los minutos, los equipos de rescate hallaron al hombre sin vida durante la inspección que hicieron los socorristas una vez disminuyó la intensidad del incendio.

La víctima fue identificada como Christopher Gierhart, de 50 años, un veterano de la Marina de Estados Unidos que dedicó 25 años de servicio a esa institución, según informó el New York Post. Su muerte provocó numerosas muestras de solidaridad en la comunidad, donde fue recordado por el acto con el que intentó salvar la vida de su hijo.

¿Qué provocó incendio que provocó muerte de Christopher Gierhart?

Los investigadores ahora concentran sus esfuerzos en establecer cómo comenzó la emergencia. Las primeras hipótesis indican que el incendio pudo estar relacionado con fuegos artificiales utilizados por la familia horas antes.

De acuerdo con la información entregada por la Oficina del Jefe de Bomberos del Estado de Maryland, los residuos de la pólvora fueron depositados en un recipiente para basura ubicado en la parte exterior de la vivienda. La principal teoría es que alguno de esos elementos conservó calor suficiente para iniciar la combustión de materiales cercanos.

Aunque las pesquisas continúan, las autoridades aprovecharon el caso para insistir en la importancia de manipular adecuadamente los fuegos artificiales una vez terminan las celebraciones. Entre las recomendaciones figura sumergir los residuos en agua antes de desecharlos, con el fin de evitar que permanezcan brasas activas capaces de provocar incendios.

El caso conmocionó a la comunidad de St. Mary’s, donde vecinos y organismos de emergencia lamentaron la muerte del hombre, cuyo intento por proteger a su hijo terminó convirtiéndose en el desenlace más doloroso de la tragedia.

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