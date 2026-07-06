Un fuerte incendio forestal se registra en la noche de este domingo en el sector de Maiporé, en Soacha, donde las llamas consumen una amplia área de vegetación y mantienen en alerta a las autoridades y habitantes de la zona.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Bomberos fueron a apagar incendio y terminaron agredidos por sujeto borracho; hay dos lesionados)

Debido a la magnitud de la emergencia, varios conjuntos residenciales cercanos, entre ellos Balcones del Sol I, fueron evacuados de manera preventiva con el fin de proteger a sus habitantes ante el riesgo de que el fuego se acercara a las viviendas.

Según informó Caracol Radio, en el lugar hacen presencia unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos, que adelantan labores para controlar las llamas y evitar que el incendio continúe propagándose hacia otros sectores. Las condiciones del terreno y la intensidad del fuego complican las maniobras de los organismos de socorro.

Lee También

Hasta el momento, las autoridades no reportan personas lesionadas ni víctimas fatales como consecuencia de la emergencia. Sin embargo, mantienen el monitoreo permanente de la zona mientras avanzan las labores de control.

#SOACHA | Se registra un fuerte incendio forestal en el sector de Maiporé, Soacha. Debido a la magnitud de la emergencia, fueron evacuados de manera preventiva varios conjuntos residenciales cercanos. Los bomberos adelanta labores para controlar las llamas, mientras las… pic.twitter.com/gpnKyv5laE — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 7, 2026

Las causas que originaron el incendio aún son materia de investigación. Una vez la situación esté bajo control, las autoridades iniciarán las respectivas verificaciones para establecer qué provocó la conflagración.

Se recomienda a los habitantes de los sectores cercanos atender las indicaciones de los organismos de emergencia, evitar acercarse al área afectada y facilitar el trabajo de los equipos que permanecen atendiendo la emergencia.

#SOACHA. Reportan fuerte incendio forestal en el sector de Maiporé. La magnitud de la conflagración obligó a la evacuación de conjuntos residenciales cercanos por seguridad. Bomberos ya adelantan labores de extinción en el lugar. Las causas están por determinarse. pic.twitter.com/M2LKOYmjha — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) July 7, 2026

¿Qué dijo el alcalde de Soacha sobre el incendio forestal en Maiporé?

Luego de varias horas de trabajo por parte de los organismos de emergencia, el alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, informó que el incendio forestal registrado en el sector de Balcones del Sol, en la comuna 6, fue controlado.

A través de su cuenta de X, el mandatario destacó la rápida respuesta del Sistema Municipal de Gestión del Riesgo, lo que permitió atender la emergencia sin que se reportaran personas lesionadas ni daños estructurales.

“Controlamos el incendio forestal presentado en Balcones del Sol (Comuna 6). Gracias a la rápida reacción de nuestro Sistema Municipal del Riesgo, la emergencia se atendió con éxito. Afortunadamente no hay lesionados ni daños estructurales”, escribió.

Asimismo, el alcalde hizo un llamado a la ciudadanía para reportar de inmediato cualquier quema o acción que pueda poner en riesgo a la comunidad. Para ello, recordó que los habitantes pueden comunicarse con el Cuerpo Oficial de Bomberos de Soacha a través de la línea 321 251 0717.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.