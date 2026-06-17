Por: El Colombiano

El Colombiano es un grupo editorial multiplataforma con más de 110 años de existencia. Nació en la ciudad de Medellín en Antioquia. Fundado el 6 de febrero de 1912 por Francisco de Paula Pérez, se ha especializado en la investigación y generación de contenidos periodísticos para diferentes plataformas en las que provee a las audiencias de piezas mult... Visitar sitio

Un hecho sin precedentes recientes para el Cuerpo de Bomberos de La Ceja se registró durante la atención de un incendio estructural, pues por primera vez en la historia reciente de la institución, una rescatista fue agredida físicamente mientras atendía una emergencia.

Sigue a PULZO en Discover

El incidente ocurrió en la madrugada del domingo 14 de junio, hacia las 12:30 a. m., cuando varias unidades fueron despachadas para atender un incendio declarado en una vivienda de dos niveles ubicada en el barrio Rincones de La Macarena.

De acuerdo con el subteniente Giovanni Gallego Ramírez, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Ceja, al lugar acudieron una máquina extintora, una ambulancia y cinco rescatistas para controlar la conflagración.

(Vea también: Muere un caballo y otros siete resultan heridos por corneadas en corralejas de El Bagre, Antioquia)

Lee También

Cuando los socorristas llegaron al sitio encontraron la vivienda envuelta en llamas y comenzaron de inmediato las labores de extinción y control del incendio. Sin embargo, mientras se desarrollaban las labores operativas, llegó al lugar un hombre que sería familiar de los propietarios de la vivienda y que, según los bomberos, se encontraba bajo los efectos del alcohol.

“Por temas de seguridad se le pidió que esperara mientras terminábamos de controlar la emergencia, pero reaccionó de manera agresiva”, relató Gallego.

Según detalló el comandante, el hombre atacó inicialmente a una de las bomberas que participaba en la atención de la emergencia. El agresor le propinó un golpe en el pecho que la hizo caer al suelo. La socorrista sufrió una contusión a nivel del tórax, además de inflamación producto del impacto recibido.

La situación se agravó minutos después cuando el mismo individuo agredió a otro de los integrantes del cuerpo de bomberos. De acuerdo con el comandante, el borracho le endilgó dos puñetazos en el rostro, causándole lesiones en ambos pómulos. Los médicos incluso evaluaron una posible desviación del tabique nasal debido a la fuerza de los golpes.

Ante la agresión, el comandante debió ordenar el retiro inmediato de las unidades del lugar para proteger la integridad física de los socorristas.

“Rechazamos cualquier acto de violencia contra nuestros bomberos, más aún cuando estamos cumpliendo una misión de servicio para ayudar a la comunidad”, manifestó Gallego.

El suboficial aseguró que este es el primer caso que le ha tocado presenciar donde miembros del cuerpo son agredidos físicamente durante la atención de una emergencia en el municipio.

Gallego detalló que si bien la Policía llegó al sitio después de ocurridos los hechos y cuando las unidades bomberiles ya se habían retirado del lugar, el presunto agresor ya fue plenamente identificado. Según informó el comandante, se trata de un habitante del municipio y familiar de los propietarios de la vivienda afectada por el incendio.

Hasta el momento, ni el agresor ni sus familiares se han comunicado con la institución para ofrecer disculpas por lo sucedido.

Lea también: Una firma en 1926 y cien años después: cómo la Cruz Roja de Antioquia sigue cambiando vidas en Medellín

Tras conocer los diagnósticos médicos de los dos uniformados lesionados, el Cuerpo de Bomberos confirmó que iniciará acciones legales contra el responsable de las agresiones.

“Ya tenemos los reportes médicos y, con el acompañamiento de nuestra área jurídica, vamos a iniciar el proceso correspondiente. No hubo ninguna razón que justificara una agresión de este tipo contra nuestros bomberos”, concluyó el comandante.

El organismo de socorro insistió en que estos hechos no pueden repetirse y reiteró el llamado a respetar la labor de quienes arriesgan su vida para proteger a la comunidad durante situaciones de emergencia.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.