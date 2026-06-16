El candidato Abelardo de la Espriella no dejó pasar una falla técnica que tuvo durante una entrevista en Blu Radio con el periodista Néstor Morales y aprovechó para enviarle un vainazo en plena transmisión.

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Todo se dio por no haber podido a tener a José Manuel Restrepo, su fórmula vicepresidencial, durante el espacio informativo para hablar sobre los planes que tiene de reducir el tamaño del Estado en caso de ser elegido como nuevo presidente el próximo 21 de junio.

El candidato empezó diciendo que su fórmula estaba en Bogotá, mientras él estaba en Barranquilla y que esperaba tenerlo en la entrevista de forma virtual, pero al final no fue posible. “Creo que no se pudo conectar por los problemas técnicos”, afirmó.

Sin embargo, no dejó de lado el sablazo por la falla. “Ahí en la cabina a tus técnicos y a tu equipo lo atropelló la tecnología hoy. Pero bueno, están un poquito dinosaurios en este tipo de transmisiones, los invito a que se actualicen un poquito”, agregó.

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Néstor Morales, entre risas, le pidió que “no le diera tan duro” y procedió a insistir en la respuesta de la pregunta.

Sobre los planes de reducir el Estado, De la Espriella aseguró: “Hay muchos ministerios y eso hay que reducirlo. Hay una cantidad de embajadas que no le prestan ningún servicio a Colombia y lo que generan en gastos, pero para ahondar en eso tenemos que revisar cómo nos entregan el Estado”, aseguró.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: