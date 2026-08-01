Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La ESE Hospital San Rafael, en Puerto Rico, cuenta ahora con una nueva herramienta para enfrentar los retos en salud de su población más vulnerable: una moderna unidad móvil que atenderá a personas indígenas, afrodescendientes y campesinas que viven en las áreas rurales y de difícil acceso del municipio. La incorporación de este vehículo representa un avance significativo para estos habitantes, quienes han vivido durante años con barreras para recibir atención médica oportuna y adecuada.

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De acuerdo con El Diario, la unidad móvil permitirá a los equipos médicos realizar jornadas de atención primaria en salud en las comunidades apartadas. No solo brindará consultas generales, sino que también hará énfasis en actividades de promoción y mantenimiento de la salud, prevención de enfermedades, seguimiento y control a mujeres gestantes, atención integral a la primera infancia, control y monitoreo de enfermedades crónicas, así como esquemas de vacunación. Todas estas acciones están orientadas a proteger la vida y mejorar el bienestar de cientos de familias en el municipio.

La gerente de la ESE Hospital San Rafael, Alexandra Castillejo, destacó el impacto de la unidad móvil al afirmar que “esta unidad móvil representa la posibilidad de llegar donde antes era más difícil hacerlo, de acercar los servicios de salud a quienes más los necesitan y de fortalecer un modelo de atención que pone a las personas en el centro”. Sus palabras subrayan la relevancia de acercar el sistema de salud a poblaciones que han estado en la periferia de los servicios médicos convencionales.

La llegada de este vehículo de salud fue posible por la gestión y recursos obtenidos del Ministerio de Salud y Protección Social. Según lo informado en El Diario, la gerente de la ESE lideró el proceso para asegurar este apoyo financiero, con el objetivo de ampliar la cobertura de salud y mejorar la atención en los territorios rurales del municipio. Así, la adquisición de la unidad móvil no solo beneficia a la ESE Hospital San Rafael, sino que representa una esperanza renovada para cientos de familias, que ven ahora más cerca su derecho a la salud y una mayor equidad en el acceso a los servicios médicos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo beneficia la unidad móvil de salud a las comunidades rurales de Puerto Rico?

La llegada de la unidad móvil facilita el acceso a servicios médicos en sitios apartados donde antes era complicado o imposible recibir atención. Permite trabajar en prevención, atención de enfermedades, vacunación y cuidados a mujeres embarazadas, llevando la salud directamente a quienes más lo necesitan y disminuyendo las brechas históricas de acceso.

¿Qué significa atención primaria en salud en el contexto de la ESE Hospital San Rafael?

La atención primaria en salud implica llevar servicios básicos como consulta general, educación sanitaria, control de enfermedades, vacunación y seguimiento a mujeres gestantes a las comunidades. En este contexto, significa acercar médicos y personal especializado a zonas remotas, garantizando que la prevención y el buen cuidado lleguen primero a las familias que han estado tradicionalmente excluidas de los servicios médicos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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