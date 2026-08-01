Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La selección Risaralda masculina Sub-15 logró su primer triunfo en la fase final del Zonal Nacional de la Difútbol, que se disputa en Bogotá. El equipo, dirigido por Iván Darío Ramírez, venció de forma contundente a la selección de Cauca con un marcador de 6-2, lo que revitaliza el ánimo del grupo tras una serie de resultados adversos. De acuerdo con lo informado por El Diario, Risaralda inició el torneo cayendo ante Antioquia por 0-3. Luego, empató frente a Valle 1-1 y fue derrotada por el equipo local de Bogotá 0-2, lo que sumó apenas cuatro puntos en la tabla.

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El propio Ramírez definió el duelo contra Cauca como “la final de la dignidad”, pues en este enfrentamiento se medían los equipos con menos puntos acumulados. La motivación principal, según palabras del director técnico, fue “no ser el último del zonal por nuestro departamento y el fútbol risaraldense”. Además, resaltó el golpe anímico sufrido tras la caída ante Bogotá, ya que consideraba que el equipo había tenido un buen desempeño pero la fortuna no estuvo de su lado.

En la preparación del duelo contra Cauca, el cuerpo técnico realizó cambios en la alineación titular. Según Ramírez, estas modificaciones, sumadas a la consolidación de la idea de juego y el análisis de los rivales, permitieron un funcionamiento más eficiente. Un aspecto destacado fue el resurgir del goleador Daniel Agudelo, quien aprovechó las oportunidades y se ubica así en la segunda posición de la tabla de artilleros del torneo.

Aunque el objetivo inicial era competir por el título, los resultados no permitieron esa posibilidad. Ahora, la selección Risaralda apuesta por cerrar el campeonato de la mejor manera, peleando por el segundo lugar frente a Atlántico, su siguiente rival, dependiendo también de la diferencia de goles, que es el criterio de desempate. Cabe señalar que Antioquia lidera el grupo con 12 puntos, seguido por Atlántico con siete, Bogotá con seis y Risaralda suma cuatro unidades.

En la nómina de Risaralda figuran los arqueros Andrés Jordan y Santiago Amaya; los defensas Deivis Arrieta, Juan Rivera, Samuel Amaya, Deiver Lemus, Jossan Mosquera y Juan Felipe Molina; volantes como Nicolás Giraldo, Joseph Tapia, Álvaro Hernández, Santiago Acevedo y Jerónimo Zamora; y los delanteros Cristian Cáceres, Yeifer Córdoba, Samuel Medrano, Daniel Vergara, Daniel Agudelo, Luis David Madrid y Ronaldo Guete Pinto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo avanzó la selección Risaralda masculina Sub-15 en el Zonal Nacional de la Difútbol?

La selección Risaralda masculina Sub-15 tuvo un inicio complicado, con derrotas ante Antioquia y Bogotá, y un empate con Valle. Sin embargo, logró su primer triunfo al vencer a Cauca por 6-2, lo que les permitió seguir en la pelea por el segundo lugar del grupo, a falta de un partido clave contra Atlántico.

¿Qué significa la diferencia de goles como criterio de desempate en torneos de fútbol?

La diferencia de goles, mencionada como criterio de desempate en el texto, es el resultado de restar los goles recibidos a los goles anotados por un equipo en un torneo. Si dos equipos igualan en puntos, se clasifica el que tenga una diferencia de goles mayor, lo que hace que cada anotación y cada gol recibido sean cruciales para definir posiciones finales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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