Por: Portal Bogotá

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El Equipo Bogotá se ha destacado durante la quinta jornada de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 en República Dominicana, aportando una notable cantidad de preseas para la delegación colombiana. De acuerdo con la información proporcionada, los atletas bogotanos han conseguido un total de 31 medallas, distribuidas en 16 de oro, ocho de plata y siete de bronce. Este desempeño sobresaliente sitúa a Colombia en el segundo lugar del medallero general, con 97 preseas en total: 36 de oro, 37 de plata y 24 de bronce, donde la participación bogotana ha tenido un peso considerable.

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Entre los logros más resaltados, la jornada comenzó con el triunfo de Margarita Paola Conde Sarmiento en surf, modalidad longboard, quien obtuvo la medalla dorada con una puntuación de 12.17. En patinaje de velocidad, John Edwar Tascón logró otra medalla de oro en la prueba de vuelta al circuito en ruta, imponiéndose en el sprint final. La natación de carreras también contribuyó de forma significativa: Samantha Antonella Baños se adjudicó la plata en los 200 metros mariposa y el equipo femenino de relevo 4x100 metros libres, que incluyó a Sirena Carolina Rowe y Lara Sofía Melo, ocupó el segundo puesto. Además, Laura Sofía Melo sumó un bronce en los 400 metros combinado libre.

El entrenador Elías del Valle, responsable del Equipo Bogotá y de la Selección Colombia de Patinaje, compartió en la red social X su balance sobre el desempeño en las justas, destacando el presente de Gabriela Rueda, nuevamente oradora en los 5.000 metros por puntos. Esto evidencia la profundidad y el talento que caracteriza a los deportistas bogotanos en competencias de alto nivel.

En otras disciplinas, el Equipo Bogotá reportó victorias importantes: en tenis, Colombia venció a Guatemala en la Copa de Naciones y Cristian Rodríguez, junto a Alejandro Arcila, aseguraron el punto definitivo en dobles. En voleibol, la selección derrotó a Cuba en un ajustado 3-2 con la participación de Juan Felipe Castañeda. El fútbol femenino también celebró con un 5-0 ante Jamaica, destacándose Daniela Garavito como una de las goleadoras.

La lista de medallistas del Equipo Bogotá es extensa y abarca desde deportes acuáticos y de raqueta, hasta ciclismo, patinaje, rugby, gimnasia, golf y taekwondo, lo que demuestra la diversidad y el compromiso de estos atletas. La contribución bogotana no solo aporta al conteo de medallas, sino también eleva el perfil del deporte nacional en la región centroamericana y caribeña.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo contribuyó el Equipo Bogotá al medallero de Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026?

El Equipo Bogotá desempeñó un papel clave al entregar 31 medallas a la delegación colombiana, lo que representó una parte significativa del total nacional. Sus victorias abarcaron diversas disciplinas e impulsaron a Colombia al segundo lugar en el medallero general de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

¿Quiénes fueron los principales medallistas bogotanos en los Juegos Centroamericanos y qué disciplinas destacaron?

Entre los principales medallistas bogotanos se encuentran Margarita Paola Conde Sarmiento, John Edwar Tascón, Samantha Antonella Baños, Sirena Carolina Rowe y Laura Sofía Melo. Estos atletas se destacaron en disciplinas como surf, patinaje de velocidad y natación de carreras, consolidando la fortaleza y el talento deportivo de Bogotá en el escenario internacional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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