Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El Ministerio del Deporte tomó una decisión clave frente al futuro de Ramón Jesurún como presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), al concluir que puede aspirar a la reelección para el periodo 2026-2030. Este anuncio, conocido el 31 de julio, marca un precedente en la interpretación de los límites legales impuestos a los dirigentes del deporte en Colombia, y se produce tras la solicitud de revisión presentada por Cúcuta Deportivo. El club había manifestado sus dudas sobre la legalidad de una nueva elección de Jesurún, argumentando que superaría el máximo de reelecciones permitido.

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Sin embargo, la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control del Ministerio evaluó los detalles del caso y decidió que la interpretación planteada por el club no tenía sustento normativo. El análisis detallado revisó la trayectoria de Jesurún al frente de la FCF, haciendo especial énfasis en el modo en que llegó inicialmente al cargo. Según lo constatado por la autoridad deportiva, la primera llegada de Ramón Jesurún a la presidencia no se produjo mediante un proceso electoral ordinario, sino por una designación con el fin de completar el mandato que había dejado inconcluso Luis Bedoya, quien renunció por su implicación en el escándalo conocido como FIFA Gate.

Así, de acuerdo con el Ministerio, los periodos comprendidos entre 2022-2026 y el venidero 2026-2030 constituyen, efectivamente, la primera y segunda reelección consecutiva del dirigente, por lo que no se vulnera el artículo 21 del Decreto Ley 1228 de 1995, que establece los topes para la permanencia de los dirigentes deportivos en sus cargos. Como resultado, el camino queda despejado para que Jesurún reciba oficialmente su nuevo periodo a finales de agosto.

No obstante, el desenlace de este proceso aún podría cambiar. Juan Carlos López, representante legal de Cúcuta Deportivo, cuenta con la posibilidad de presentar recurso de apelación ante el Consejo de Estado. Este tribunal tendría entonces la última palabra y podría, eventualmente, modificar el fallo emitido por el Ministerio. Hasta tanto, la continuidad de Ramón Jesurún como cabeza de la FCF depende de las próximas acciones legales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la designación inicial de Ramón Jesurún no contó como elección ordinaria según el Ministerio del Deporte?

Según el Ministerio del Deporte, la primera vez que Ramón Jesurún asumió la presidencia de la Federación Colombiana de Fútbol fue para completar el periodo que dejó inconcluso Luis Bedoya, quien salió tras el escándalo FIFA Gate. Por no tratarse de una elección habitual, esta designación no se considera dentro del límite de reelecciones establecido por la legislación colombiana.

¿Cuál es el recurso legal que puede interponer Cúcuta Deportivo frente a la reelección de Ramón Jesurún?

De acuerdo con la información conocida, Cúcuta Deportivo, a través de su representante legal Juan Carlos López, puede presentar un recurso de apelación ante el Consejo de Estado. Esta instancia jurídica es la que tendría la decisión final sobre la validez del nuevo periodo de Ramón Jesurún como presidente de la Federación Colombiana de Fútbol.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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