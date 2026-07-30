Por: El Espectador

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El Consejo de Estado descartó la solicitud de suspensión provisional contra la convocatoria pública destinada a seleccionar al próximo contralor general de la República en el periodo 2026-2030. Esta determinación se produjo tras analizar los argumentos presentados por Julio César Castañeda Acosta, quien pretendía frenar el proceso mediante una medida cautelar. De acuerdo con la información de El Espectador, la Sala del alto tribunal evaluó si la petición cumplía con los requisitos exigidos por la ley y, tras examinar el caso, concluyó que no había mérito suficiente para acceder a la suspensión provisional del proceso.

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Castañeda sostuvo que la Mesa Directiva del Congreso, a cargo de reglamentar la convocatoria, excedió sus competencias. Argumentó que, aunque al Congreso le corresponde ponderar los criterios de selección, esta atribución no incluye la potestad para crear nuevos requisitos, modificar los establecidos o exigir documentos no previstos por la ley. Un punto central de la controversia fue la exigencia de presentar la convalidación en Colombia de los títulos obtenidos en el exterior. Según Castañeda, este requisito puede operar como una inhabilidad 'de hecho', debido a la duración del trámite ante el Ministerio de Educación Nacional, que puede prolongarse varias semanas o meses y dificultar el cumplimiento dentro de los plazos previstos.

No obstante, el Consejo de Estado señaló que, en la etapa actual, no existen elementos suficientes para constatar la supuesta irregularidad, pues el demandante no identificó la norma específica que regiría dicho requisito de convalidación. Otro aspecto impugnado fue la valoración de los títulos académicos: Castañeda criticó que el reglamento otorga más puntaje a repetir especializaciones que a obtener un segundo doctorado y que la experiencia docente solo tiene reconocimiento si está relacionada con seis áreas específicas, lo cual, argumentó, no está contemplado en la ley.

El tribunal recordó que la Ley 1904 de 2018 otorga a la Mesa Directiva del Congreso la facultad de organizar técnicamente el sistema de evaluación y definir la ponderación de los criterios de selección. Así, la Sala concluyó que, por el momento, no hay evidencia de una vulneración manifiesta de las normas superiores que justifique suspender el proceso de convocatoria. Esta clase de medida cautelar, como aclaró el alto tribunal, solo procede cuando la infracción resulta evidente al comparar el acto administrativo con el marco legal vigente.

Finalmente, el Consejo de Estado enfatizó que los debates sobre los requisitos documentales y la ponderación de la experiencia docente requieren de un análisis de fondo y una valoración probatoria completa, cuestiones que solo podrán resolverse en la sentencia definitiva. Mientras tanto, el proceso para elegir contralor continúa, y el Congreso ha programado la sesión plenaria para el 12 de agosto, fecha en la que se espera la elección del nuevo jefe del organismo de control fiscal.

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¿Por qué el Consejo de Estado negó la suspensión provisional de la convocatoria para elegir contralor?

El Consejo de Estado negó la suspensión provisional porque, tras analizar los argumentos del demandante, concluyó que no existían pruebas claras de una vulneración directa a una norma superior. De acuerdo con la Sala, para adoptar una medida cautelar de este tipo, es necesario que la infracción del ordenamiento jurídico sea evidente. Sin embargo, en este caso, los reclamos presentados por Julio César Castañeda Acosta requerían un mayor análisis y una valoración probatoria que solo se dará en el transcurso del proceso y en la sentencia definitiva.

¿Qué requisitos son cuestionados en la convocatoria para elegir contralor general de la República?

Entre los requisitos cuestionados se encuentran la convalidación en Colombia de títulos académicos obtenidos en el exterior y la valoración que otorga puntos adicionales por repetir especializaciones, mientras que estudios como un segundo doctorado no suman puntaje. Además, se criticó que la experiencia docente solo sea reconocida si está vinculada a seis áreas específicas, excluyendo otras disciplinas. El Consejo de Estado afirmó que estos temas deberán ser discutidos de fondo en la sentencia y no ameritan, por ahora, la suspensión provisional del proceso.

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