El presidente Gustavo Petro se pronunció en las últimas horas sobre la decisión adoptada por el Consejo de Estado de suspender provisionalmente dos apartes del Decreto 802 del 23 de julio de 2026. La medida cautelar detuvo de manera temporal los mecanismos implementados por el Gobierno Nacional para trasladar recursos desde el Presupuesto General de la Nación hacia la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con el objetivo prioritario de atender la declaratoria de desastre nacional generada por el fenómeno de El Niño.

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De acuerdo con el alto tribunal, la suspensión se fundamenta en posibles inconsistencias jurídicas, específicamente porque uno de los artículos y su respectivo inciso permitían al Ministerio de Hacienda modificar partidas presupuestales sin contar con una autorización previa expedida por medio de una ley.

Al rechazar la determinación judicial, el mandatario arremetió contra los actores involucrados en la acción legal. “Ya un magistrado del Consejo de Estado salvó el fondo que dirigía Angie en el Fondo de Adaptación, una partida destinada a atender los inviernos y que varios políticos caribeños quieren robar, pero lo que viene no es lluvia, sino muchísimo sol”, afirmó el jefe de Estado a través de su cuenta oficial en la red social X. Según su perspectiva, la decisión jurídica buscaba obstaculizar las acciones gubernamentales orientadas a mitigar la megasequía pronosticada para el mes de diciembre en el territorio colombiano.

El mandatario detalló que los fondos congelados priorizaban iniciativas esenciales como el suministro garantizado de agua potable para el departamento de Sucre y toda la región Caribe, un subsidio económico equivalente a un billón de pesos destinado a la adquisición de fertilizantes, y la instalación masiva de paneles solares para asegurar el servicio energético durante la temporada seca. Asimismo, advirtió que la situación podría agravarse notablemente si el próximo presidente, Abelardo De La Espriella, quien asumirá el cargo el 7 de agosto, no adopta con prontitud las medidas contempladas en el decreto suspendido.

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“Lo que viene es mucho sol y calor; serán tres o cuatro meses de intensa sequía a partir de diciembre, que podrían provocar muerte y hambre si se pierde tiempo”, expresó Petro, cuestionando directamente la actuación de Wilson Ruiz Orejuela y del magistrado del Consejo de Estado responsable de desfinanciar el decreto de emergencia. Finalmente, defendió la transparencia de los procesos contractuales previstos y aseguró que la utilización de paneles solares es la respuesta más eficiente ante la escasez hídrica.

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