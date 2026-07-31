El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, deja su gestión en medio de fuertes cuestionamientos por la crisis del sistema de salud, el creciente déficit financiero y las millonarias deudas que, según diversos sectores especializados, quedaron acumuladas con EPS, clínicas, hospitales y proveedores.

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Con corte a junio de 2026, la crisis financiera del sistema de salud en Colombia sigue profundizándose. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, la deuda acumulada del sector oscila entre $24 billones y $33 billones, dependiendo de la metodología de medición, mientras que la Nueva EPS concentra más de $9 billones, equivalentes a cerca del 28 % del total.

Pese a este panorama y a las críticas por el desabastecimiento de medicamentos y el deterioro de la atención, el presidente Gustavo Petro decidió reconocer su labor con una de las máximas distinciones del Estado.

El presidente Gustavo Petro condecoró a Jaramillo con la Orden de Boyacá en el grado de Caballero, resaltando su trayectoria como médico y servidor público.

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Durante la ceremonia, el mandatario afirmó que el reconocimiento no solo exalta a la persona, sino también su vida dedicada a la medicina y la política, y aseguró que la condecoración simboliza el camino hacia una República independiente y un pueblo libre.

Según la Presidencia, la distinción reconoce el compromiso, la vocación de servicio y el profesionalismo del funcionario durante su paso por el Gobierno.

La entrega del reconocimiento cumple una promesa hecha por Petro en julio de 2025, cuando anunció que otorgaría la Orden de Boyacá a Jaramillo tras defenderlo de las críticas por la crisis del sistema de salud.

En ese momento, el magistrado de la Corte Constitucional José Fernando Reyes lo señaló como uno de los responsables de la crisis y del desabastecimiento de medicamentos, afirmaciones que el presidente rechazó públicamente antes de ratificar el homenaje.

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