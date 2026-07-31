Por: Caracol TV

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Este jueves 30 de julio, las autoridades revelaron la foto de las cinco primeras personas capturadas por el caso María Camila Potosí, la joven de 21 años que se encontraba con 8 meses de embarazo y que fue asesinada en Cali, Valle del Cauca.

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Entre las cinco personas capturadas se encuentra la mujer que se ve en un video de cámara de seguridad manejando una motocicleta y que habría sido la última persona que vio con vida a la víctima. Y es que en la madrugada de este jueves se realizaron varias diligencias de allanamiento en conjunto entre Policía y Fiscalía en Cali y en Tuluá.

(Lea también: Las hipótesis que trabajan autoridades en torno a la búsqueda de la bebé de María Camila Potosí)

Lo que dice también la Fiscalía General de la Nación es que, en medio de esos allanamientos, se incautaron varios elementos tecnológicos que serán determinantes en la investigación. Además, las autoridades aseguraron tener videos de cámaras de seguridad e interceptaciones que darían cuenta de este crimen.

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En las próximas horas, la Fiscalía radicará ante un juez de garantías las respectivas audiencias de judicialización de las cinco personas capturadas.

Se presume que los delitos que le imputarán a estas personas son los de feminicidio agravado, secuestro simple, desaparición forzada y alteración de pruebas.

Los últimos momentos con vida de María Camila Potosí

La última imagen que se conoció de María Camila Potosí con vida fue a las 4:16 de la tarde del 16 de julio cuando ella se subió a una motocicleta. Cámaras de seguridad la captaron cerca del puesto de salud e Polvorines, en el sur de Cali, hasta donde llegó en la mañana de ese día para acceder a su control prenatal. Tal como se aprecia en imágenes reveladas por Noticias Caracol, iba a bordo de una motocicleta en compañía de una mujer, quien ya fue detenida.

Diana Carolina Velásquez, gerente de la Red de Salud Ladera de Cali, dijo que la joven “tuvo su última consulta con médico, una consulta que se desarrolló de manera habitual, como dicen las guías de práctica clínica. Ingresó alrededor de las 9:00 de la mañana a nuestra IPS. A las 9:33 a. m. cerramos historia clínica. Ella salió, ingresó al consultorio de manera individual e hizo el seguimiento respectivo”.

Según familiares, la joven de 21 años de edad desapareció en horas de la tarde de ese mismo día cuando manifestó que regresaría al mismo puesto de salud, pero esto no habría ocurrido. Cuatro días después, las autoridades reportaron el hallazgo de un cuerpo en alto estado de descomposición y con varias heridas causadas con arma cortopunzante. En su momento, el mayor Alirio Acuña, subjefe de Investigación Criminal de la Policía Nacional, sobre el hallazgo, dijo que el cadáver fue encontrado en “el kilómetro 3 vía la Buitrera, específicamente a orillas del río Meléndez. Preliminarmente, las características morfológicas y prendas de vestir coinciden con la ciudadana de 21 años que había sido reportada como desaparecida desde el pasado jueves 16 de julio en el sur de la ciudad”.

A través de un comunicado, la P[ersonería Distrital de Cali exigió celeridad en la investigación para identificar y capturar a los responsables de este crimen.

María Camila Potosí tenía 36 semanas de gestación y tenía como fecha probable de parto el próximo 10 de agosto.

(Lea también: Destapan cómo fue el macabro plan contra María Camila Potosí y este habría sido rol de capturados)

¿Qué pasó con la bebé de María Camila Potosí?

En Cali, las autoridades pusieron en marcha un grupo especial de búsqueda para dar con el paradero de la bebé de María Camila Potosí. Las labores de búsqueda se adelantan con apoyo de la comunidad en sectores como Meléndez, Polvorines, Alto de Santa Elena y la cuenca del río. El objetivo es recolectar información y hallar indicios que permitan esclarecer qué ocurrió con la bebé y establecer su ubicación.

Aunque las autoridades anunciaron una recompensa de hasta 200 millones de pesos para quienes aporten información clave que ayude a esclarecer el caso, la investigación continúa sin respuestas definitivas. Entre las principales incógnitas figura el destino de la recién nacida.

En diálogo con Noticias Caracol, el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Herbert Benavídez, manifestó que “se han recibido algunas informaciones, algunas llamadas que mencionarían que precisamente la bebé desafortunadamente no habría sobrevivido y obviamente hace una parte de la hipótesis que estamos trabajando y por eso se ha activado una búsqueda en el sector. También estamos trabajando sobre la hipótesis que podría estar viva la bebé, toda vez que no hay confirmación frente a ello y por eso también tenemos un equipo investigativo tanto de policía judicial como de inteligencia y nuestro Gaula haciendo la búsqueda”.

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