Por: Más allá del silencio

Más allá del silencio es más que un pódcast. Es una ventana a las conversaciones que importan. Conducido por Rafael Poveda, este espacio se dedica a explorar los temas más polémicos y controvertidos de nuestra época. Cada episodio es una inmersión profunda, con un enfoque investigativo y crítico, en los casos que resuenan en nuestra sociedad. Únete... Visitar sitio

La desaparición y posterior hallazgo sin vida de María Camila Potosí Gómez, una joven embarazada de 21 años, sigue causando conmoción en Colombia. El caso, ocurrido en Cali, dio un giro determinante cuando comenzaron a salir a la luz las contradicciones y presuntas mentiras de Yulieth Angulo, señalada por las autoridades como la principal sospechosa del crimen. Ahora, quienes convivieron con ella durante los momentos más críticos decidieron romper el silencio.

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Carlos Rincón, pareja sentimental de Yulieth Angulo, y su hermana Karina Rincón revelaron detalles inéditos sobre las horas previas y posteriores a la desaparición de María Camila. Sus testimonios permiten reconstruir una historia marcada por engaños, versiones cambiantes y evidencias que terminaron debilitando la defensa de la mujer.

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Según relataron, Yulieth sostuvo durante varios meses que estaba embarazada. Incluso aseguró haber sufrido pérdidas médicas y complicaciones relacionadas con su supuesto estado de gestación. Sin embargo, con el paso de los días, familiares y personas cercanas comenzaron a notar inconsistencias en sus relatos, lo que despertó sospechas sobre la veracidad de sus afirmaciones.

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Carlos Rincón explicó que muchas de las historias que escuchó de su pareja terminaron siendo falsas. A medida que avanzaban las investigaciones, las autoridades empezaron a recopilar pruebas que contradecían las versiones entregadas por Yulieth. Entre ellas se encuentran grabaciones de llamadas, testimonios de personas cercanas y otros elementos que fueron fundamentales para reconstruir los hechos.

Uno de los hallazgos que marcó un punto de quiebre en la investigación fue la aparición de una sandalia en el solar de la vivienda relacionada con el caso. Este elemento llamó la atención de los investigadores y fortaleció la hipótesis de que en ese lugar pudieron ocurrir hechos determinantes para esclarecer la muerte de María Camila.

Karina Rincón también narró cómo vivió la angustia de descubrir que muchas de las versiones entregadas por su hermana no coincidían con la realidad. Asegura que, con el paso de los días, comprendió que las explicaciones de Yulieth cambiaban constantemente y que varias de ellas no podían sostenerse frente a las pruebas recolectadas por las autoridades.

Las contradicciones, sumadas a las evidencias materiales y los testimonios obtenidos durante la investigación, terminaron ubicando a Yulieth Angulo en el centro del proceso judicial que busca esclarecer uno de los casos más impactantes registrados recientemente en Cali.

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Mientras la justicia avanza en el esclarecimiento de los hechos, los familiares de María Camila continúan exigiendo verdad y una condena ejemplar para los responsables. Los testimonios de Carlos y Karina Rincón aportan una nueva perspectiva sobre un caso que mantiene en vilo al país y que sigue dejando interrogantes sobre cómo una cadena de mentiras terminó rodeando una tragedia que acabó con la vida de una joven que esperaba convertirse en madre.

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