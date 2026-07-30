Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Los semáforos antiguos de Ibagué continuarán presentes en las calles durante un tiempo adicional, situación que ha sido motivo de inquietud para muchos ciudadanos en los últimos meses. Durante el reciente informe sobre la gestión del primer semestre de 2026, la alcaldesa Johana Aranda fue enfática en explicar la razón de esta decisión. Según precisó la mandataria, el retiro de los dispositivos antiguos no se concretará hasta que la totalidad de la nueva infraestructura semafórica esté completamente instalada y funcionando. Esta decisión, de acuerdo con sus declaraciones, obedece a la necesidad de asegurar que el sistema de control del tráfico no tenga interrupciones que puedan afectar la movilidad y seguridad vial en el municipio.

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Aranda señaló que el proyecto de modernización del sistema semafórico ya presenta avances importantes, pero recalcó que el contrato vigente contempla el funcionamiento de los semáforos viejos en paralelo. Así, se busca evitar que algún cruce quede sin iluminación o señalización, situación que podría agravar la congestión en las principales vías de la ciudad. "Muchas personas preguntan por qué siguen ahí, y es porque hacen parte del proyecto. Hasta que no queden totalmente instaladas y operando las 39 intersecciones semafóricas no se retiran los anteriores", explicó Aranda, dando claridad sobre el proceso escalonado que se está implementando.

En sus declaraciones, la alcaldesa añadió que el desmonte de los equipos anteriores está previsto para comenzar en las próximas semanas. Aunque no precisó una fecha específica para la finalización, aseguró que la fase de levantamiento de semáforos anticuados se encuentra próxima a iniciarse. Al comparar la tecnología de los nuevos aparatos con los equipos previos, Aranda destacó la eficiencia y el tamaño de la infraestructura modernizada, enfatizando que los semáforos antiguos eran ya obsoletos frente a los dispositivos que hoy se están instalando.

Finalmente, recordó que el proyecto de modernización semafórica forma parte de las inversiones ejecutadas por el Sistema Estratégico de Transporte Público, lo que refuerza la apuesta de la administración por optimizar la movilidad urbana. Así, hasta que la instalación y puesta en funcionamiento de las 39 intersecciones previstas no esté totalmente finalizada, los semáforos tradicionales seguirán siendo parte del paisaje vial de Ibagué.

¿Por qué los semáforos antiguos siguen instalados en Ibagué?

Según declaraciones de la alcaldesa Johana Aranda, los semáforos antiguos permanecen en las calles mientras la modernización avanza para evitar que queden intersecciones sin servicio. El retiro solo se hará cuando las 39 nuevas intersecciones estén completamente instaladas y en funcionamiento, garantizando así que no haya interrupciones en el sistema vial de Ibagué.

¿Cuándo comenzará el retiro de los viejos semáforos en Ibagué?

De acuerdo con lo informado por la alcaldesa, el desmonte de los semáforos ancestrales está programado para las próximas semanas. Aunque no se entregó una fecha exacta, la funcionaria confirmó que el proceso comenzará una vez termine la instalación y operación de la nueva infraestructura en todas las intersecciones contempladas en el proyecto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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