Por: El Espectador

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La Procuraduría General de la Nación ha emitido un nuevo pliego de cargos contra el capitán Manuel Cubillos Rodríguez, quien para la época de los hechos pertenecía al entonces Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). El capitán debe responder en juicio disciplinario por su presunta participación en el asesinato de Dilan Cruz, un joven de 18 años que perdió la vida después de ser herido en medio de una manifestación en Bogotá el 23 de noviembre de 2019, según lo recordó El Espectador. Esta decisión surge luego de que en febrero la Procuraduría anulara una sanción económica de catorce millones de pesos que se le había impuesto previamente al oficial, reconociendo un error procesal en el procedimiento disciplinario.

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La muerte de Dilan Cruz ha sido catalogada por el nuevo pliego como una grave violación a los derechos humanos, otorgándole así el carácter de imprescriptible, es decir, que el caso no podrá archivarse antes de que exista una resolución definitiva. Esta medida ha sido celebrada como un avance por la defensa de las víctimas, aunque también advierten que podría extender aún más la duración del proceso judicial.

Desde la muerte de Dilan, su familia ha persistido en la búsqueda de justicia en tres frentes: penal, disciplinario y contencioso administrativo. Geraldine Cruz, hermana de Dilan, expresó en diálogo con El Espectador el cansancio emocional que implica revivir la tragedia constante en cada audiencia y trámite judicial. Geraldine matizó, además, que pese al avance en el proceso disciplinario y la sentencia contra la Nación, la demora de la Fiscalía en la investigación penal mantiene el dolor y la herida de la familia. Subrayó la necesidad de asignar responsabilidades penales claras para que se cierre este ciclo de sufrimiento.

La hermana de la víctima también hizo un llamado público a los miembros de la fuerza pública para que situaciones similares no se repitan y exhortó a que se respete la protesta pacífica como derecho ciudadano. Sostuvo que reconocer oficialmente lo ocurrido, como señaló recientemente el Tribunal Superior de Cundinamarca, es una obligación del Estado frente a la sociedad, que debe ir acompañada de medidas concretas para evitar nuevas violaciones de derechos humanos.

Por último, Geraldine insistió en que la investigación penal lleva casi siete años sin avances decisivos, e indicó que tanto el capitán Cubillos como su superior Néstor Raúl Cepeda Cifuentes, quien habría dado la orden durante la protesta, deben recibir una condena ejemplar. Mientras tanto, la familia Cruz mantiene esperanzas en la justicia y rechaza la idea de abandonar la lucha, pues hacerlo implicaría aceptar la impunidad.

¿Por qué la Procuraduría volvió a formular cargos contra el capitán Manuel Cubillos Rodríguez en el caso Dilan Cruz?

La Procuraduría General de la Nación presentó un nuevo pliego de cargos contra el capitán Manuel Cubillos Rodríguez debido a que la sanción anterior, que había impuesto una multa, fue anulada por un error en el proceso disciplinario. Con base en la información de El Espectador, el nuevo pliego califica la muerte de Dilan Cruz como una grave violación a los derechos humanos, lo que implicó la necesidad de reiniciar el juicio disciplinario.

¿Qué significa que el homicidio de Dilan Cruz sea declarado imprescriptible por la Procuraduría?

La declaratoria de imprescriptibilidad, de acuerdo con el nuevo pliego de cargos conocido por El Espectador, implica que el caso de Dilan Cruz no podrá ser archivado por el paso del tiempo y deberá resolverse de fondo antes de concluir. Esta decisión busca evitar la impunidad en graves violaciones a los derechos humanos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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