Por: El Espectador

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Los resultados más recientes sobre participación en elecciones locales y nacionales evidencian una tendencia preocupante para la capital del país. Aunque se han desplegado esfuerzos institucionales para que los ciudadanos voten, la cifra de votantes en la elección de alcalde sigue siendo baja. Mientras los comicios presidenciales alcanzaron una participación superior al 60%, las elecciones para la alcaldía mayor apenas superaron el 50%, de acuerdo con la información presentada. Este contraste resalta una realidad cultural entre los bogotanos: existe una percepción sobredimensionada del impacto del gobierno nacional y una subvaloración del poder local, pese a que este último influye directamente en aspectos cotidianos como el parque del barrio, el transporte, el plan de ordenamiento territorial y la calidad del espacio público.

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El análisis espacial del voto revela patrones claros de segregación en la participación cívica. En el norte y el occidente de Bogotá, en zonas de estratos medios y altos, se concentra una mayor participación electoral, mientras que en el sur y oriente, donde predominan los estratos bajos, el abstencionismo es más notorio. Sin embargo, esta baja participación en las urnas no implica una ausencia de acción colectiva. Específicamente, en localidades como Bosa, Ciudad Bolívar, Usme, San Cristóbal y Kennedy, aunque se evidencia alta abstención electoral, ha sido notoria la intensa actividad de organizaciones sociales, desde juntas de acción local (JAL), colectivos juveniles, redes ambientales y comités de derechos humanos, hasta múltiples iniciativas de acción comunitaria.

La explicación, de acuerdo con el texto, radica en que estos territorios tienen una alta concentración de iniciativas populares y gestión comunitaria directa. Para muchas personas en estas zonas, la solución de necesidades como acceso a bienes públicos, seguridad o hábitat, se realiza mediante sus propias redes sociales, sin recurrir a la representación política institucional. En este contexto, la abstención se traduce más en una desconfianza estructural hacia el sistema electoral, que en apatía cívica.

Por el contrario, en sectores como Usaquén, Chapinero, Suba y Teusaquillo, la participación en las urnas supera ampliamente el promedio distrital, mostrando mayor confianza en los mecanismos institucionales. Ante este panorama, la propuesta es tender puentes entre las iniciativas electorales y comunitarias, visibilizando e interconectando organizaciones de base para fortalecer la cultura cívica y el control político sobre la administración local. Así lo afirma la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá, enfatizando que la construcción de civilidad es el verdadero inicio de la “ornamentación” de la ciudad.

¿Por qué hay tanta abstención electoral en el sur y oriente de Bogotá?

La alta abstención en estas zonas responde, según el texto, a una desconfianza estructural frente al sistema electoral formal y no a una falta de interés cívico. En barrios como Bosa, Ciudad Bolívar, Usme, San Cristóbal y Kennedy, las comunidades gestionan sus necesidades mediante iniciativas populares y acción colectiva, privilegiando la solución directa sobre la representación política institucional.

¿En qué consiste la construcción de civilidad en Bogotá según la Sociedad de Mejoras y Ornato?

La Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá plantea que la verdadera ornamentación de la ciudad va más allá de obras materiales. Consiste en fomentar una ciudadanía activa, informada y participante; un proceso que denomina “construcción de civilidad”, en el cual la colaboración entre organizaciones sociales y el fortalecimiento de la cultura cívica son fundamentales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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