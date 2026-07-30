Por: Portal Bogotá

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La lucha contra el hurto en Bogotá ha mostrado recientemente un avance significativo con la captura de tres presuntos apartamenteros en la localidad de Fontibón. Según información suministrada por la Policía de Bogotá, la detención se produjo en el barrio San Pedro Los Robles, luego de que los uniformados sorprendieran a los sujetos intentando ingresar a diferentes viviendas del sector durante la madrugada, posiblemente con la intención de cometer robos. Las cámaras de seguridad del área captaron a los presuntos delincuentes mientras revisaban puertas y probaban diferentes llaves, un método que evidencia preparación y conocimiento previo de la zona.

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Los patrulleros, que se encontraban en labores de vigilancia y control, notaron movimientos sospechosos de varios individuos que rondaban la zona en un vehículo. La rápida reacción de las autoridades permitió interceptar al grupo justo después de que entraran a una vivienda y cometieran un robo, llevándose una bicicleta con la que uno de los individuos intentó darse a la fuga. La intervención permitió la captura de dos hombres, de 34 y 23 años, y la aprehensión de un adolescente de 17 años. La bicicleta sustraída fue recuperada en el procedimiento.

De acuerdo con las autoridades, se pudo establecer que uno de los arrestados había salido de prisión hace tan solo seis meses, tras cumplir una condena por el delito de hurto. Este dato resalta la reincidencia en conductas delictivas y la necesidad de estrategias de seguimiento tras la salida de exconvictos. Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales competentes y un juez determinó la imposición de medida de aseguramiento mientras avanzan las investigaciones del caso. La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia dio a conocer los detalles del operativo en la red social X.

Las autoridades insisten en la importancia de la denuncia ciudadana a través de la Línea de Emergencias 123 para combatir crímenes como el hurto y contribuir a que Bogotá sea una ciudad más segura para todos sus habitantes. La colaboración entre la comunidad, la Policía de Bogotá y entidades como la Secretaría de Seguridad sigue siendo fundamental en estos procesos investigativos y de control.

¿Qué ocurrió en el operativo contra apartamenteros en el barrio San Pedro Los Robles de Bogotá?

Durante la madrugada, policías en labores de vigilancia en Fontibón notaron movimientos sospechosos en un vehículo. Los uniformados sorprendieron a tres personas intentando ingresar a viviendas para robar, capturándolos tras hurtar una bicicleta. Los detenidos, dos hombres y un adolescente, quedaron a disposición de las autoridades y un juez dictó medida de aseguramiento.

¿Por qué es importante denunciar robos en Bogotá a la Línea de Emergencias 123?

Denunciar hechos delictivos en la Línea de Emergencias 123 permite a las autoridades activar procesos investigativos, realizar capturas oportunas y contribuir a la seguridad de la ciudad. La denuncia es una herramienta clave para sancionar a los responsables y fortalecer la convivencia en Bogotá, según la Policía y la Secretaría Distrital de Seguridad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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