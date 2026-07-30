Por: El Espectador

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En el barrio San Pedro Los Robles, situado en la localidad de Fontibón, una banda señalada de cometer hurtos en apartamentos fue descubierta por las autoridades justo después de ingresar a robar en una residencia. Los integrantes actuaban probando llaves en las puertas y merodeaban en los alrededores de las viviendas, en busca de oportunidades para ingresar y sustraer objetos de valor. Tras la intervención policial, dos hombres y un menor de edad fueron detenidos y procesados bajo cargos de hurto a residencias, como lo informó El Espectador.

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Entre los capturados figura un individuo de 34 años, quien había sido liberado recientemente, apenas seis meses antes, tras cumplir una condena por el mismo delito. Junto a él se encontraban un sujeto de 23 años y un adolescente de 17, todos judicializados por su presunta participación en el robo. El procedimiento se inició después de que patrulleros detectaran un vehículo transitando de manera sospechosa por la zona residencial. Al abordar a los ocupantes, los policías comprobaron que acababan de sustraer una bicicleta de una vivienda del sector, la cual fue recuperada durante la operación.

Un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento para los tres implicados, mientras que la Fiscalía avanza con las investigaciones que buscan establecer si este grupo estaría implicado en otros casos similares en el occidente de Bogotá. El operativo y las capturas se inscriben en un contexto de preocupación creciente por el aumento de hurtos a residencias en la ciudad.

De acuerdo con las cifras presentadas por la concejal Diana Diago, del partido Centro Democrático, y basadas en datos de la Secretaría de Seguridad, durante el primer semestre del año los hurtos a viviendas en Bogotá pasaron de 2.117 a 2.252, lo que representa un alza del 6,4 % frente al mismo periodo del año anterior. A pesar de este incremento en las denuncias, la acción policial presenta una disminución: las capturas cayeron un 22,8 %, pasando de 57 en los cinco primeros meses del año anterior a solo 44 en el mismo lapso de este año.

Las estadísticas del Distrito indican que los hurtos a viviendas están principalmente concentrados en cinco localidades: Suba, con 176 reportes; Engativá (154); Kennedy (131); Usaquén (124); y Bosa (77).

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las localidades más afectadas por el hurto a residencias en Bogotá?

Según cifras oficiales citadas por El Espectador y con base en datos del Distrito, las localidades de Bogotá más impactadas por el hurto a residencias son Suba, Engativá, Kennedy, Usaquén y Bosa. Estas zonas concentran la mayor parte de los casos reportados durante el primer semestre del año, siendo Suba la que lidera la lista.

¿Por qué han disminuido las capturas por hurto a viviendas en la ciudad?

De acuerdo con el informe citado, aunque los robos a residencias han aumentado un 6,4 % en comparación con el año anterior, las capturas han caído un 22,8 % en el mismo periodo. El texto no detalla los motivos de esta disminución, limitándose a exponer el descenso en la operatividad policial, lo que evidencia la necesidad de fortalecer las estrategias para enfrentar este delito.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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