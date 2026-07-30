Por: Portal Bogotá

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Bogotá reafirmó su lucha contra la trata de personas con una serie de iniciativas impulsadas desde el programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, teniendo como eje central la prevención en espacios estratégicos como el Aeropuerto Internacional El Dorado. Según la Secretaría Distrital de Gobierno, la trata de personas inicia antes de cualquier cruce fronterizo: comienza con ofertas de empleo engañosas, promesas irrealizables o manipulando relaciones de confianza. Por eso, el 30 de julio, en el Día Mundial contra la Trata de Personas, se priorizó llevar información y acciones de alerta a este punto clave de conexión nacional e internacional, en una labor articulada con Migración Colombia, el Instituto Distrital de Turismo, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el operador aeroportuario OPAIN.

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Esta jornada hace parte de la Semana Distrital contra la Trata de Personas, la cual, según la Secretaría Distrital de Gobierno, se extendió del 25 de julio al 1.º de agosto y permitió implementar medidas de prevención, sensibilización y formación en escenarios educativos, comunitarios, empresariales y de salud. El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero Ardila, destacó que el trabajo va más allá de la conmemoración: “La trata suele disfrazarse de oportunidad, por eso nuestra estrategia es llegar antes de que el delito ocurra. La prevención y la articulación institucional salvan vidas”.

El balance de la Ruta Distrital de Atención a Víctimas del Delito de Trata de Personas, entre enero y junio de 2026, revela 50 posibles casos atendidos y 250 intervenciones. Las falsas ofertas laborales representaron el principal mecanismo de captación, conforme a los datos oficiales. La articulación con Migración Colombia permitió, además, que al menos nueve personas interrumpieran viajes potencialmente peligrosos tras identificarse indicios de posible trata.

Una de las herramientas clave ha sido RedActiva, alianza que integra sectores públicos, sociales, privados y de cooperación internacional. Ha realizado más de 594 actividades y ha sensibilizado a más de 20.400 personas en escenarios prioritarios como colegios, barrios y terminales de transporte. Durante la Semana Distrital, 1.132 ciudadanos participaron en actividades pedagógicas, foros y espacios culturales enfocados en identificar señales de alerta, riesgos digitales y prevención desde múltiples entornos.

El trabajo de sensibilización involucró distintas entidades, desde la Policía Nacional hasta la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), cubriendo a nuevos públicos en escenarios de movilidad, turismo y empresariado, y culminará el 1.º de agosto con más intervenciones. Finalmente, se recuerda que para reportar posibles casos de trata, la ciudadanía puede comunicarse con la Línea Distrital 300 250 5050 o escribir a lucha.trata@gobiernobogota.gov.co.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales mecanismos de captación en los casos de trata de personas en Bogotá?

De acuerdo con la información presentada por la Secretaría Distrital de Gobierno, las falsas ofertas de empleo resultaron ser el principal mecanismo de captación en la mitad de los casos atendidos por la Ruta Distrital de Atención a Víctimas del Delito de Trata de Personas entre enero y junio de 2026, lo que subraya la importancia de la prevención y la verificación cuidadosa de cualquier propuesta laboral sospechosa.

¿Qué es la RedActiva y cómo contribuye a la prevención de la trata de personas?

RedActiva es una alianza que reúne entidades públicas, organizaciones sociales, cooperación internacional, academia y sector privado para fortalecer la prevención de la trata de personas. Desde su creación, ha desarrollado más de 594 actividades y ha sensibilizado a más de 20.400 personas, alcanzando escenarios diversos como colegios, barrios, empresas y terminales de transporte, consolidando una red de protección y educación frente a este delito.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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