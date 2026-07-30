El propietario del Chevrolet Spark azul que se hizo viral tras aparecer intentando subir un puente peatonal en Bogotá habló por primera vez sobre el caso y aseguró que él no conducía el vehículo cuando ocurrió el hecho. Además, lanzó fuertes críticas contra las autoridades, afirmó que ha recibido amenazas y reconoció que mantiene millonarias deudas por comparendos de tránsito que, según dijo, no tiene intención de pagar.

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El caso, que ocurrió el pasado 20 de julio, causó una ola de reacciones en redes sociales luego de que circularan videos del automóvil sobre la estructura peatonal. En las últimas horas, El Tiempo confirmó, citando fuentes de la Secretaría Distrital de Movilidad, que el vehículo ya fue inmovilizado mientras avanzan las investigaciones para establecer responsabilidades.

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En entrevista con Caracol Radio, Edward Fabián Figuerado, creador de contenido digital y propietario del automóvil, negó haber estado al volante cuando ocurrió la maniobra.

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Según relató, se encontraba con otras personas montando bicicleta y resguardándose de la lluvia debajo del puente, mientras el vehículo permanecía encendido para evitar que se descargara la batería.

“Yo no estaba en el carro. Estábamos montando bicicleta y estábamos bajo el puente porque estaba lloviendo. Tenía el carro con música y prendido para que no se descargara la batería”, aseguró.

El hombre afirmó que una persona, a quien dijo no conocer, ingresó al automóvil y realizó la maniobra.

“Un tipo de manera abusiva se sube al carro y yo no alcanzo a hacer nada. Entre todo, a mí me pareció gracioso y, al final, yo no estaba manejando”, manifestó durante la entrevista.

Figuerado sostuvo que no tiene identificado al conductor porque, según explicó, en el lugar había cientos de personas.

“Esa persona no era amiga mía. Había más de 200 personas. Yo hablo con muchos, pero no sé quién era”.

Aseguró ser víctima y denunció amenazas

Durante la conversación con la emisora, el “creador de contenido” insistió en que se considera perjudicado por lo ocurrido.

“Soy víctima. He recibido amenazas, me quitan el carro”, afirmó.

También cuestionó el procedimiento realizado por las autoridades y calificó como un “abuso” las actuaciones en su contra.

“Los policías, al ver que era el carro del puente, buscan cositas para joderme. Eso es un abuso de autoridad”, mencionó.

Asimismo, aseguró que el vehículo se encuentra al día en sus obligaciones técnicas y rechazó versiones sobre las razones de la inmovilización.

Otro de los apartados que más llamó la atención de la entrevista fue cuando se le preguntó por los comparendos registrados a su nombre. De acuerdo con Caracol Radio, Figuerado acumularía cerca de 32 millones de pesos en multas de tránsito correspondientes a dos vehículos.

Ante esa información, respondió:

“No los pienso pagar. Tengo como 30 fotomultas”.

Incluso minimizó las infracciones al señalar:

“Eso no es un delito, eso es una estupid3z”.

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Mientras tanto, las autoridades continúan con las indagaciones para establecer quién conducía el Chevrolet Spark el día de los hechos y determinar las responsabilidades derivadas de la maniobra que se hizo viral en redes sociales.

Según informó El Tiempo, el vehículo ya se encuentra inmovilizado por orden de las autoridades de tránsito, en medio del proceso administrativo que se adelanta tras el incidente. Por su parte, durante la entrevista en Caracol Radio también se mencionó que una de las hipótesis que se analiza es que la maniobra habría estado relacionada con un supuesto reto viral difundido en redes sociales, aunque ese aspecto sigue siendo materia de verificación.

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