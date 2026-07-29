Un nuevo caso de intolerancia e imprudencia vial encendió las alarmas de las autoridades en Bogotá. En la tarde del 28 de julio, un video difundido desde la cuenta de Melquisedec Torres dejó al descubierto el momento exacto en el que una camioneta de alta gama pasó por encima de un separador ubicado en la calle 116 con carrera 71, en la localidad de Suba, en medio del tráfico vehicular mientras los demás conductores esperaban el cambio de semáforo.

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Tras descender del separador, el vehículo continuó con su maniobra irregular al invadir el carril para bicicletas, ingresar a la fila de automotores y posteriormente realizar un giro a la izquierda. La camioneta involucrada, una Toyota de placas RZJ 669, fue identificada plenamente por la Secretaría de Movilidad de Bogotá, entidad que confirmó que el propietario será citado a comparecer ante las autoridades.

Por esta maniobra, al responsable se le impondrá un comparendo tipo D05, correspondiente a transitar, cruzar o conducir sobre separadores, aceras, plazas, vías peatonales, bermas, demarcaciones de canalización, zonas verdes o vías especiales para vehículos no motorizados, infracción por la que deberá pagar 1.266.101 pesos.

Sin embargo, estas no son las únicas medidas contempladas por el Distrito. De acuerdo con la denuncia del concejal Juan David Quintero, el vehículo registra en los registros de tránsito cuatro multas que superan los 3 millones de pesos por diferentes infracciones. Ante esta situación, la Secretaría de Movilidad confirmó que iniciará una investigación para establecer si esas sanciones fueron impuestas en un periodo inferior a seis meses, lo que derivaría en la suspensión de la licencia de conducción del infractor.

Este caso se suma al reciente hecho en el que un conductor evadió el pago del peaje La Caro, situado sobre la carrera Séptima al norte de Bogotá. En esa ocasión, el vehículo ingresó en contravía por el sentido norte-sur para eludir el pago y continuó su recorrido hacia un municipio del norte.

Frente a este episodio, las autoridades de tránsito también confirmaron la apertura de una investigación destinada a establecer la placa y el propietario del automotor, quien será sancionado una vez sea plenamente identificado.

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