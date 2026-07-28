A la par de los duros movimientos políticos en Colombia, el sistema de transporte público de Bogotá vive un momento histórico de transformación y estructura una iniciativa decisiva que permitirá saldar las tarifas de forma sencilla e integrada en cada medio de movilidad.

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No obstante, en medio de las obras por la primera línea del metro, Transmilenio y Regiotram, el trámite sufrió una pausa reciente y existe la probabilidad de que las fechas proyectadas en el calendario oficial terminen extendiéndose.

La iniciativa corresponde al Sistema Interoperable de Recaudo, conocido como SIR, diseñado para unificar accesos e ingresos económicos dentro del esquema de movilidad capitalino, explicó El Tiempo.

Este modelo administrativo de cobro viene desarrollándose minuciosamente desde el mandato gubernamental de la exalcaldesa Claudia López para beneficio de la ciudadanía.

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La meta principal del SIR radica en diversificar las alternativas de acceso para los más de 2 millones de personas que se desplazan diariamente.

Entre las alternativas consideradas destaca la implementación de esquemas de pago abiertos que acepten múltiples herramientas electrónicas para superar la dependencia exclusiva de las tarjetas.

Leonidas Narváez, gerente de la Empresa Metro de Bogotá, explicó la visión técnica que sustenta la creación de este ecosistema tecnológico unificado de cobro.

“Se está generando el sistema interoperable de recaudo, el cual consiste en que cualquier usuario con una tarjeta de crédito o débito, con un código QR, monedero digital, billetera electrónica o similares, pueda acceder al sistema, de manera fácil, pagando la misma tarifa y realizando un recorrido intermodal”, indicó el funcionario.

Las opciones proyectadas abarcan desde un plástico unificado parecido a TuLlave hasta transacciones directas mediante teléfonos móviles, tarjetas bancarias o plataformas como Nequi y Daviplata.

A pesar de que la Secretaría de Movilidad había iniciado la licitación pública valorada en 310.000 millones de pesos, en junio anunció una prórroga.

La determinación institucional quedó registrada oficialmente mediante una comunicación formal emitida por la entidad competente de la ciudad.

“La Secretaría Distrital de Movilidad (…) ha decidido no continuar con la etapa de ordenar la apertura del proceso de selección de conformidad con lo establecido en el parágrafo primero del artículo 8° de la Ley 1150 del 2007, según el cual: (…) “La publicación de los proyectos de pliego de condiciones o sus equivalentes no genera obligación para la entidad de dar apertura al proceso de selección (…)”, dice el documento.

El motivo esencial del aplazamiento responde a la necesidad de efectuar modificaciones en la estructura organizativa y evaluar minuciosamente los comentarios recibidos hasta la fecha.

La administración Distrital reportó la recepción de más de 1.200 observaciones presentadas por 40 empresas o individuos interesados en participar del megaproyecto público.

Semejante cantidad de aportes exigió un examen detallado, derivando directamente en la decisión de modificar el cronograma previamente estipulado para la contratación.

El depósito de propuestas e instancias finales dentro de la plataforma estatal SECOP II aconteció formalmente el pasado 30 de junio. El próximo 6 de agosto se llevará a cabo la presentación social previa y el 24 de agosto tendrá lugar la audiencia final de adjudicación.

Conviene resaltar que el convenio abarca definir, diseñar, desarrollar, aplicar y mantener integralmente toda la estructura tecnológica para efectuar el recaudo.

El compromiso abarca la entrega de módulos operacionales, esquemas de seguridad informática, unidades certificadoras e interfaces requeridas para la articulación entre sistemas.

María Fernanda Ortiz, nueva secretaria de Movilidad, remarcó que su prioridad al frente del sector consiste en alistar la urbe para articular los megaproyectos.

La meta máxima contempla conectar armónicamente la línea 1 del metro con los servicios troncales, zonales, alimentadores, ciclorrutas y desplazamientos peatonales.

La funcionaria sostuvo que esta articulación no será meramente física, sino que requerirá avances significativos en datos, cobros, gestión de demanda y comportamiento ciudadano.

El desafío fundamental exige tener operativas las soluciones electrónicas para marzo de 2028, coincidiendo con la puesta en marcha de los primeros trenes urbanos.

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