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Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital.

Este artículo fue curado por pulzo   Jul 28, 2026 - 6:05 am
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¡Aquí sí pasa!&nbsp;La&nbsp;Alcaldía Mayor de Bogotá&nbsp;y&nbsp;Aguas&nbsp;de Bogotá&nbsp;en el marco de estrategia #GabineteAlBarrio,&nbsp;realizaron un recorrido por los barrios Marly, Sucre y Santa Teresita, en las localidades de Chapinero y Teusaquillo, para conversar con la comunidad y conocer de primera mano sus necesidades.&nbsp;

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Durante la jornada, liderada por el gerente de&nbsp;Aguas&nbsp;de Bogotá, Yanlícer Pérez, los funcionarios explicaron que la entidad cuenta con una línea de WhatsApp para que la ciudadanía&nbsp;reporte situaciones relacionadas con arrojo de escombros, basura, muebles, sofás, llantas y otros residuos dispuestos de manera inadecuada, con el fin de gestionar su recolección.

La Administración distrital&nbsp;reiteró la importancia de que la ciudadanía utilice los canales de reporte y adopte buenas prácticas para mantener limpios los espacios públicos.

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Conoce más detalles del recorrido en el siguiente post de&nbsp;Aguas&nbsp;de Bogotá:&nbsp;

Cuidar cada barrio de&nbsp;Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, empieza con una disposición adecuada de los residuos.&nbsp;Cuando la ciudadanía separa correctamente, respeta los horarios y utiliza los canales establecidos,&nbsp;Bogotá&nbsp;se ve mejor.&nbsp;Por ello, conoce&nbsp;Aseo Bogotá,&nbsp;una página web creada para facilitar el acceso de la ciudadanía a información clara, práctica y oportuna sobre el servicio público de aseo en la ciudad.

Conoce aquí:&nbsp;4.938 toneladas de residuos retirados de las calles de Bogotá ¡Trabajos que recuperan la ciudad!&nbsp;&nbsp;

Consulta más tips sobre el servicio de aseo y recolección de basuras, disposición adecuada de escombros, muebles viejos y otros en&nbsp;Bogotá, a través del portal web&nbsp;Aseo Bogotá, haciendo clic aquí.&nbsp;

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