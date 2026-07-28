Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

¡Aquí sí pasa! La Alcaldía Mayor de Bogotá y Aguas de Bogotá en el marco de estrategia #GabineteAlBarrio, realizaron un recorrido por los barrios Marly, Sucre y Santa Teresita, en las localidades de Chapinero y Teusaquillo, para conversar con la comunidad y conocer de primera mano sus necesidades.

Sigue a PULZO en Discover

Te puede interesar: Bogotá trabaja en la formalización de vendedores informales con curso orientación para el empleo: conoce como hacer parte

Durante la jornada, liderada por el gerente de Aguas de Bogotá, Yanlícer Pérez, los funcionarios explicaron que la entidad cuenta con una línea de WhatsApp para que la ciudadanía reporte situaciones relacionadas con arrojo de escombros, basura, muebles, sofás, llantas y otros residuos dispuestos de manera inadecuada, con el fin de gestionar su recolección.

La Administración distrital reiteró la importancia de que la ciudadanía utilice los canales de reporte y adopte buenas prácticas para mantener limpios los espacios públicos.

Lee También

Conoce más detalles del recorrido en el siguiente post de Aguas de Bogotá:

Las soluciones se construyen escuchando a la gente 🗣️ En una nueva jornada de #GabineteAlBarrio, nuestro gerente, Yanlícer Pérez, recorrió los barrios Marly, Sucre y Santa Teresita, en Chapinero y Teusaquillo, para conversar con la comunidad y conocer de primera mano sus… pic.twitter.com/kGRM1ev8wz — Aguas de Bogotá (@AguasBogota) July 21, 2026

Cuidar cada barrio de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, empieza con una disposición adecuada de los residuos. Cuando la ciudadanía separa correctamente, respeta los horarios y utiliza los canales establecidos, Bogotá se ve mejor. Por ello, conoce Aseo Bogotá, una página web creada para facilitar el acceso de la ciudadanía a información clara, práctica y oportuna sobre el servicio público de aseo en la ciudad.

Conoce aquí: 4.938 toneladas de residuos retirados de las calles de Bogotá ¡Trabajos que recuperan la ciudad!

Consulta más tips sobre el servicio de aseo y recolección de basuras, disposición adecuada de escombros, muebles viejos y otros en Bogotá, a través del portal web Aseo Bogotá, haciendo clic aquí.

* Pulzo.com se escribe con Z