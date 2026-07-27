Por: Portal Bogotá

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¡Aquí sí pasa! En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa trabajamos por la sana convivencia y el cumplimiento de la ley de los establecimientos nocturnos. Como parte de las acciones que impulsa la Administración distrital para fortalecer la seguridad, la convivencia y el cumplimiento de la normatividad, la Alcaldía Local de Los Mártires adelantó un operativo nocturno de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) a establecimientos de alto impacto, en coordinación con la Policía Nacional y la Secretaría Distrital de Salud.

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Durante la jornada fueron inspeccionados cuatro establecimientos, verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 87 de la Ley 1801 de 2016 para el desarrollo de actividades económicas.

Las verificaciones dejaron resultados que fortalecen la legalidad

El balance del operativo evidenció que dos establecimientos cumplían integralmente con la normatividad vigente, mientras que uno fue sensibilizado para completar la documentación requerida. Asimismo, las autoridades identificaron un establecimiento con incumplimientos relacionados con una actividad económica distinta a la registrada, ocupación indebida del espacio y documentación incompleta.

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Como resultado de estas verificaciones se impuso una suspensión temporal de la actividad económica por tres días, de acuerdo con las medidas previstas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Durante la intervención también fue atendida una riña, permitiendo una respuesta inmediata por parte de la Policía Nacional para preservar la seguridad y el orden.

Trabajo articulado para seguir fortaleciendo la convivencia

En el operativo participaron 16 servidores y uniformados de la Alcaldía Local de Los Mártires, la Secretaría Distrital de Salud y la Policía Nacional, quienes adelantaron las acciones de inspección y verificación en establecimientos de comercio.

Estas acciones hacen parte de la estrategia liderada por el alcalde mayor Carlos Fernando Galán para fortalecer la seguridad y la convivencia en Bogotá. En Los Mártires, continúan las jornadas de inspección y control que promueven el cumplimiento de la ley, respaldan a los comerciantes que desarrollan su actividad de manera responsable y contribuyen a seguir mejorando la calidad de vida de la comunidad.

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