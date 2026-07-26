María Quevedo, propietaria de la pastelería Rü Patisserie en Usaquén, Bogotá, relató el violento ataque que sufrió por parte de un empleado al que le informó que no continuaría trabajando en el establecimiento.

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Según la víctima, el hombre había sido contratado apenas dos semanas antes tras responder a una oferta laboral publicada en Facebook, donde aseguró tener experiencia en mercadeo y promoción.

Quevedo explicó que, antes de la agresión, el trabajador comenzó a mostrar comportamientos que la hicieron sentir incómoda, como invadir su espacio personal y hacer comentarios sobre su vehículo.

Cuando le comunicó la terminación de su contrato y le garantizó el pago correspondiente por los días trabajados, el hombre reaccionó con un fuerte golpe en el rostro y continuó atacándola mientras la amenazaba de muerte.

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La empresaria logró pedir ayuda a comerciantes cercanos, quienes cerraron la reja del local para impedir que el agresor escapara hasta que llegaron las autoridades.

Fue trasladada a la Clínica Reina Sofía, donde recibió una incapacidad de 20 días. Según su testimonio, sufrió más de 80 golpes y laceraciones, lesiones en sus manos y la pérdida de parte del cabello.

“Él me gritaba: ‘La voy a matar, maldita, perra h.p., la voy a matar’. Por eso temo por mi vida”, afirmó la mujer a El Tiempo. “Me dieron una incapacidad de 20 días. Tengo más de 80 golpes y laceraciones en todo el cuerpo y en mis manos, que son mi herramienta de trabajo. Me arrancó parte del pelo”, indicó la mujer en ese medio.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía 212. No obstante, la familia de la víctima denunció que el presunto agresor habría quedado en libertad y exige explicaciones, así como avances en el proceso judicial.

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