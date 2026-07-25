La inseguridad es un tema que se le está saliendo de las manos tanto al alcalde como a las autoridades en la capital colombiana. En la tarde de este sábado, 25 de julio, un hombre fue asesinado sobre la autopista, justo afuera de la estación de Transmilenio de Héroes.

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Según las primeras informaciones, el hombre, que vestía chaqueta negra y jean, se encontraba en el separador cuando fue intimidado por un habitante de calle por, presuntamente, querer robarlo.

En ese momento, el habitante de calle habría atacado al hombre, causándole la muerte de forma instantánea. Un ciudadano se percató de la situación, corrió detrás del victimario y lo retuvo hasta que llegaron las autoridades, quienes lo detuvieron a la altura del McDonalds del Polo.

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Estas son las imágenes de la situación:

Un ciudadano fue asesinado la tarde de este sábado en las afueras de la estación de Transmilenio Héroes, aparentemente para robarlo.

El homicidio fue cometido presuntamente por un hombre que sería habitante de calle, quien fue interceptado por una persona y lo entregó a la… pic.twitter.com/mDVD28vEFC — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) July 25, 2026

#BOGOTÁ. A esta hora, reportan una persona presuntamente fallecida en la Autopista Norte (carrera 20) con calle 81, sentido Norte-Sur, en inmediaciones a la estación de TransMilenio de Héroes. La información está en desarrollo y aún no se conocen las causas exactas del suceso. pic.twitter.com/Fd1JK8LafK — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) July 25, 2026

La rata del vídeo asesino a un ciudadano en el monumento a los Héroes cerca a la estación de Transmilenio y todo por robarle las pertenencias. pic.twitter.com/NIbB3eCT42 — Que pasó en Villavo informativo (@PasoVillavo) July 25, 2026

Esta es una situación que preocupa de gran manera, puesto que los atracos son cada vez más numerosos en la capital y ya no es solo que las personas pierden sus elementos, sino que los delincuentes atentan contra la vida de los ciudadanos.

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Por lo pronto, el capturado será puesto ante la justicia para que responda por este terrible hecho, que dejó a un joven sin vida en medio de la vía pública.

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