La inseguridad en Bogotá dejó una nueva víctima fatal, luego del vil asesinato del conductor de una plataforma en El Codito, barrio de Usaquén. El crimen tuvo dos capturas y quedó grabado en un video que mostró el horror que vivió la víctima y la frialdad con la que actuaron los repudiables homicidas.

Sigue a PULZO en Discover

(Le puede interesar: Muestran escabrosas fotos del hallazgo de un hombre en canal de la calle 127 (Bogotá))

Según las autoridades, los hechos ocurrieron sobre la noche del pasado 22 de julio cuando el conductor llevaba a dos pasajeros, que resultaron siendo unos maleantes que, presuntamente, le iban a robar el carro. Según lo registrado por una cámara de seguridad, el hombre comenzó a gritar dentro del carro gris porque al parecer lo estarían encañonando, ya que no se alcanza a ver lo que ocurrió dentro del automóvil.

El conductor frenó en seco y se bajó inmediatamente del vehículo, que comenzó a rodarse. A su vez, clamó para que los asaltantes lo dejaran irse y no le hicieran daño.

Lee También

“Por favor, no, no me maten. Ya me bajo, no me hagan nada”, se le escuchó al chofer.

(Haga clic aquí para ver el video. Precaución: imágenes sensibles)

Las súplicas no les importaron a los asesinos, ya que uno de ellos se bajó y disparó tres veces contra su víctima, se subió por la parte del piloto y dio marcha, mientras el afectado se arrodilló, desangrado, en la calle.

Los maleantes empiezan a hacer maniobras para huir con el vehículo, por lo que el conductor trata de huir por otra cuadra. Sin embargo, los criminales no tuvieron compasión y volvieron a accionar una pistola, esta vez en cinco ocasiones.

(Lea también: Joven se resistió a robo cuando sacaba a su perro en parque de Bogotá y ladrones le pegaron tiro)

Por si faltara algo más de sevicia, uno de los criminales se bajó para perseguir al conductor, ya moribundo, y lo remató en dos ocasiones quitándole la vida en el lugar.

Los sujetos emprendieron la huida, pero la Policía fue alertada e inició una persecución. El carro robado se volcó y las autoridades lograron capturar a los dos implicados en el macabro crimen, unos extranjeros de 18 y 20 años. A los sujetos se les incautó la pistola y deberán responder por los delitos de hurto, porte ilegal de armas y homicidio agravado.

Estos dos extranjeros, de 18 y 20 años, serían los responsables del homicidio de un conductor de aplicación en El Codito, Usaquén. Tras una persecución policial, fueron capturados y se les incautó un arma de fuego. Deberán responder por homicidio agravado, hurto y porte ilegal… pic.twitter.com/yrME7GUE7V — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) July 24, 2026

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)