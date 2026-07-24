Un incendio estructural generó momentos de tensión este viernes en el barrio Recreo, en la localidad de Bosa, al suroccidente de Bogotá. La emergencia se registró en una vivienda ubicada sobre la carrera 103 con calle 73 Sur, frente al Hospital de Bosa, donde fue necesaria la intervención del Cuerpo Oficial de Bomberos.

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#BOGOTÁ. Bomberos controlaron un incendio estructural en una vivienda en el b/Recreo, loc/Bosa. El hecho se registró en la carrera 103 con calle 73 Sur, frente al Hospital de Bosa. Afortunadamente, la emergencia ya fue superada y no se reportan personas lesionadas, solo daños… pic.twitter.com/wlE2o7pSzO — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) July 24, 2026

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De acuerdo con la información conocida, varias unidades de emergencia atendieron el llamado y lograron controlar las llamas, evitando que el fuego se propagara a otras edificaciones cercanas. En videos compartidos en redes sociales se observa una columna de humo que alertó a los habitantes del sector, mientras decenas de personas se congregaban para seguir la atención del incidente.

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Las autoridades informaron que, pese a la magnitud del incendio, la situación fue superada sin que se reportaran personas lesionadas. El balance preliminar indica que únicamente hubo daños materiales en la vivienda afectada.

Por ahora no se conocen las causas que originaron la conflagración. Las autoridades avanzan en las respectivas verificaciones para establecer qué provocó el incendio, mientras hacen un llamado a la ciudadanía para reportar de inmediato cualquier emergencia que pueda poner en riesgo la vida o los bienes de la comunidad.

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