Los conductores que se movilizan por la vía al Llano enfrentan una nueva afectación en la movilidad, luego de que un vehículo de carga se incendiara en inmediaciones del puente Quetame.

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De acuerdo con Coviandina, concesionaria de ese corredor vial, la emergencia obligó a suspender el paso en sentido Villavicencio-Bogotá, mientras avanzan las labores para retirar el camión y habilitar nuevamente el corredor.

Según la compañía, el cierre fue adoptado de manera preventiva mientras los organismos de socorro adelantan las labores para extinguir las llamas y garantizar que el corredor sea seguro para los demás usuarios.

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Hasta el momento no se ha informado sobre personas lesionadas ni sobre las causas que originaron la conflagración. La prioridad de los equipos que atienden la emergencia es controlar el incendio y evaluar las condiciones de la vía antes de autorizar nuevamente el paso de vehículos.

(2:35 a.m.) *Atención* Autoridades reportan cierre total en el k42+600 sentido Vcio – Btá (Pte Quetame) debido a incendio de vehículo de carga. Personal y organismos de socorro al frente de la situación para normalizar en el menor tiempo posible. Siga sus recomendaciones. pic.twitter.com/NycUFTram5 — Coviandina (@CoviandinaSAS) July 23, 2026

¿Qué se sabe del cierre en la vía al Llano?

El cierre total se mantiene en el kilómetro 42+600, en sentido Villavicencio – Bogotá, a la altura del puente Quetame. En el sitio hacen presencia unidades de emergencia, personal de la concesión y demás organismos de socorro, que coordinan las labores para remover el vehículo afectado y verificar que la infraestructura no haya sufrido daños.

Las autoridades recomendaron a los conductores acatar las indicaciones del personal que permanece en el corredor vial y mantenerse atentos a los reportes oficiales sobre la reapertura de la carretera.

Mientras avanzan las labores, quienes tienen previsto desplazarse entre Bogotá y Villavicencio deberán contemplar posibles retrasos en sus tiempos de viaje debido a la restricción vehicular.

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